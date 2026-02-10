A pesar de que Julián Alvarez acumula 2 meses sin hacer goles en el Atlético de Madrid (el último fue el 9 de diciembre contra el PSV por Champions League), sigue siendo uno de los nombres que más se menciona en los rumores del mercado de pases del próximo verano europeo. Barcelona, Arsenal y Chelsea, son los clubes con los que se lo vincula de manera permanente.

A todo esto, lógicamente, los que están bastante molestos son los hinchas del Colchonero. Porque, por un lado, sienten la falta de la Araña en una temporada que de por sí viene siendo muy irregular (está a 13 puntos de la cima de la tabla de LaLiga, jugará los Play Off de la Champions League y en la Copa del Rey disputará un lugar en la Final con el Barcelona).

Pero, por el otro, quieren escuchar del propio Julián Alvarez cuál es su intención con el Atleti, frente a la lluvia de comentarios sobre su futuro cercano. Entienden que, de alguna manera, lo rescataron de la suplencia que padecía con Erling Haaland en el Manchester City y que no están siendo retribuidos de la manera que esperaban.

Al respecto, el que se expresó fue el periodista Ruben Uría, confeso hincha del Atlético de Madrid, que cuenta con gran anuencia del público rojiblanco. ”Estamos muy preocupados por Julián Alvarez. Sobre todo por la imagen que vimos de chaval sustituido tras el descanso, sentado en el banquillo con la mirada completamente perdida”.

En ese mismo sentido, el periodista marcó su postura a raíz de cómo debería actuar el delantero de la Selección Argentina: ‘‘Yo creo que está con un bloqueo mental enorme. Están pasando muchas cosas alrededor de la figura de Julián. Yo creo que a él y a su entorno les convendría salir a hablar”.

Julián Alvarez, frente a una oportunidad única para derribar la mala racha

Si hay un partido ideal para que Julián Alvarez pueda romper la racha sin goles, ese es el que tendrá el Atlético de Madrid este jueves 12 de febrero por la Semifinal de ida de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, justamente el club con el que más se lo relaciona y que mantiene incómoda a la afición del conjunto de la capital española.

El primer duelo será en el Estadio Metropolitano, mientras que la vuelta está pautada por la RFEF para el 3 de marzo en el Camp Nou. Por cierto, la otra llave la protagoniza el Derby Vasco, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad.

