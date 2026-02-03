El DT que relegó a Icardi en Galatasaray se refirió al interés de Juventus que no se concretó: “Fundamental para nosotros”

Mauro Icardi volvió al gol el último domingo, para sellar con una definición efectiva desde el punto de penal la victoria de Galatasaray 4-0 sobre Kayserispor en medio de los rumores que lo vincularon al interés de Juventus de sumarlo como refuerzo de ataque, aprovechando que ha perdido la titularidad en el equipo turco.

Okan Buruk, entrenador responsable de relegar a quien hasta hace poco tiempo era el capitán del equipo, fue consultado en conferencia de prensa sobre el futuro del delantero argentino y dijo desconocer la existencia de una oferta que pudiera dar lugar a su salida en pleno desarrollo de la temporada.

“No he recibido ninguna comunicación oficial sobre su salida. No sé si la dirigencia ha recibido ofertas, pero Mauro es fundamental para nosotros”, avisó. Y explicó: “Cada vez que pisa el campo demuestra su valía. Incluso igualó un récord histórico. Estamos felices de tenerlo aquí. Ha hecho una contribución increíble a nuestro éxito y creemos que continuará con nosotros”.

Claro que el respaldo que Okan Buruk dio a Icardi en los micrófonos no se condice con su situación actual dentro del equipo, donde ya acumula cuatro partidos consecutivos sin ser titular, dos de ellos por Champions League y dos por la Superliga de Turquía.

En lo que va de la temporada, el delantero argentino de 32 años lleva disputados 30 partidos oficiales, pero ha sido titular en menos de la mitad. Que corre desde atrás en la consideración del DT se evidencia en que por UEFA Champions League solo ha sido titular en uno de los ocho partidos que jugó el equipo que logró acceder a los playoffs por un lugar en octavos de final.

Con ese escenario, sumado a que en la última oferta de renovación contractual se dispuso una reducción del 50 por ciento de su salario, la posibilidad de que termine dejando el club una vez finalizada la temporada es concreta y habrá que esperar para saber si en Juventus tendrán intenciones de volver a la carga.

La serie ante Juventus y la posición de Icardi

Aunque es muy probable que Okan Buruk vuelve a inclinarse por Víctor Oshimen como principal referencia de ataque en la serie ante Juventus, la misma ofició como un freno a la posibilidad de negociar el fichaje de Mauro Icardi, pues hubiese significado reforzar de manera directa a su competidor por un lugar en los octavos de final de la Champions League.

