La confesión de Matías Soulé que no le perdonan en Juventus: “No vales nada”

Matías Soulé es uno de los tantos jugadores que dejaron el fútbol argentino a muy temprana edad haciendo uso de la patria potestad. Así fue que se marchó de Vélez para realizar en Juventus la última etapa de su proceso formativo hasta estrenarse en Primera División. Luego fue cedido al Frosinone para ganar rodaje y posteriormente vendido a Roma, donde encontró su lugar en el mundo y acumula rendimientos que acrecientan fin de semana tras fin de semana sus chances de meterse en la convocatoria de Scaloni para disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina.

En una entrevista concedida al canal oficial del club, el marplatense de 22 años explicó que hay factores que incluso exceden el fútbol que han influido en su inmediata adaptación al club y que han favorecido, ya a casi dos años de su arribo, a su consolidación como una figura importante de la Serie A. “Roma es muy diferente a otras ciudades (de Italia). Es más parecida a Argentina. Aquí lo tienes todo. La relación entre la Roma y los argentinos… quizás sea diferente a la de otras nacionalidades. Además, está el clima. Creo que es una de las mejores ciudades del mundo”, manifestó.

En su afán por describir lo a gusto que se siente en la capital italiana y siendo parte del plantel que conduce Gian Piero Gasperini, Soulé hizo sin embargo una declaración que no cayó bien en Turín, donde fueron los primeros en apostar por sus condiciones e invertir en el proceso final de su formación: “Cuando estaba en Juventus, ya quería venir aquí. Fue una elección fantástica”, expresó.

“¿Pero a quién le importas?”, expresó un hincha del Bianconero. “Cuando el zorro no puede alcanzar las uvas”, citó otro haciendo referencia a que el argentino no hacía más que despreciar lo que no había podido conseguir. “Un sobrevalorado”, sentenció un tercero. “¿Alguien está en la Juventus y quiere ir a la Roma? Es como decir que estoy en el Real Madrid y sueño con el Sevilla”, ironizó otro. “La Juventus simplemente te explotó, te compró barato y te vendió para recaudar fondos, pero en realidad no vales nada, ni antes ni después de la lesión. La Roma ya es oro puro para ti; aparte de la Juventus, no tendrás ningún otro equipo de talla internacional en tu miserable palmarés”, le hizo saber uno más.

Soulé recordó sus años en Vélez y las situaciones que lo fortalecieron

Pese a sus 22 años, Matías Soulé se desenvuelve en Roma como un futbolista de una madurez mayor, tanto dentro como fuera de la cancha, y en diálogo con el canal oficial del club relató distintas vivencias de su infancia y juventud que entiende ayudaron a forjar su carácter.

“Viví en una pensión. Siendo de Mar del Plata, cuando estaba en Vélez viví en una pensión durante cuatro años. Uno se hace futbolista, pero sobre todo hombre. Me fui de casa a los once años, solo, sin mi familia, hasta que me mudé a Italia a los dieciséis”, recordó.

Y continuó: “Ahí todo cambió. Era uno de los más chicos. Había chicos dos años mayores que yo que no podían separarse de sus padres. No sé si era más decidido o por qué, pero era más pequeño y me quedé. Algunos chicos mayores que yo volvieron a casa. No fue especialmente duro, pero fue un sacrificio, no solo para mí, sino también para mi familia”.

