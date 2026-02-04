El enojo del representante de Mauro Icardi tras las versiones que lo vincularon a Juventus: “Enormes estupideces”

Sobre el cierre del mercado de pases en Europa hubo rumores sobre la posible salida de Mauro Icardi del Galatasaray, club en el que pasó de ser capitán a suplente habitual en la presente temporada, para regresar al fútbol italiano y reforzar a Juventus.

Las horas se sucedieron, sin embargo, sin que hubiese novedades al respecto más que una declaración que se le atribuyó al propio delantero y generó polémica, pues habría expresado que si llegaba a Turín garantizaría diez goles en seis meses.

Cerrado el mercado sin que nada se modifique, también hubo rumores sobre una oferta que llegó a las oficinas de Galatasaray desde Italia, pero que terminó siendo rechazada bajo la exigencia de un piso de 15 millones de euros para negociar. Algo de lo que no dio cuenta el entrenador Okan Buruk, quien en su última conferencia de prensa dejó claro no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial sobre su posible salida.

Quien no quedó nada conforme con lo mucho que se habló de Mauro Icardi sin consultarlo como primera fuente fue Letterio Pino, su agente, que una vez cerrado el mercado de pases salió a desmentir rumores y apuntó con dureza contra la prensa.

Icardi continúa en Galatasaray tras los rumores que lo vincularon a Juventus. (Getty).

“Mauro Icardi nunca dijo que marcaría diez goles en seis meses en Juventus. Como tampoco es cierto que Galatasaray pidiera 15 millones de euros por él. Antes las noticias se verificaban, pero ahora simplemente publicas una mentira y todo el mundo la publica. Ambas son enormes estupideces”, dijo molesto en diálogo con TMW.

¿Icardi intentó volver a Italia?

Tras dar lugar al descargo de su representante, el portal TMW confirmó que Mauro Icardi sí intento volver al fútbol italiano al menos por los próximos seis meses y que Juventus se había comprometido con Galatasaray a hacerse cargo de la totalidad de su salario.

Okan Buruk valoró la presencia de Icardi

Aunque lo relegó al banco de suplentes en más de la mitad de los partidos de la temporada, Okan Buruk valoró el aporte de Mauro Icardi al equipo tras su vuelta al gol en el triunfo 4-0 sobre Kayserispor. “Cada vez que pisa el campo demuestra su valía. Incluso igualó un récord histórico. Estamos felices de tenerlo aquí. Ha hecho una contribución increíble a nuestro éxito y creemos que continuará con nosotros”, fueron sus palabras.

Data clave

Mauro Icardi intentó regresar al fútbol italiano para reforzar a la Juventus esta temporada.

intentó regresar al fútbol italiano para reforzar a la esta temporada. El agente Letterio Pino desmintió que el delantero prometiera diez goles en seis meses.

desmintió que el delantero prometiera en seis meses. El entrenador Okan Buruk afirmó no recibir comunicaciones oficiales sobre la salida del atacante.

