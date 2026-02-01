Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El gol de Mauro Icardi pudo ser el último con Galatasaray

El delantero podría regresar al fútbol italiano, donde ya lució las camisetas de Sampdoria e Inter de Milán.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Mauro Icardi lleva 72 goles en Galatasaray.
© Getty ImagesMauro Icardi lleva 72 goles en Galatasaray.

Mauro Icardi sigue haciendo historia con la camiseta de Galatasaray, donde acumula un total de 72 goles en 117 encuentros disputados. Claro, llegó a dicha cifra tras sellar la goleada frente a Kayserispor, bajo el marco de la fecha 20 de la Süper Lig.

El capitán, que llegó a mediados de 2023, ya conquistó cinco títulos con la camiseta de Avrupa Fatihi. Pero mientras sueñan con un nuevo campeonato, los turcos pueden sufrir la salida del rosarino de 32 años, ya que Juventus lo tiene entre sus planes.

Luego de que Tottenham pusiera más de una traba para dejar salir a Randal Kolo Muani hacia la Vecchia Signora, los directivos bianconeris apretaron el acelerador por Icardi, ya que el mercado de pases en Italia finalizará este lunes 2 de febrero.

Según el reporte emitido por Sky Sports, desde Juventus le ofrecieron un vínculo por 18 meses al ex Inter de Milán, Sampdoria y Paris Saint-Germain, ya que el contrato que mantiene con los turcos caducará en junio próximo, y aún no hubo una respuesta a la propuesta de renovación. ¿Se mudará hacia el norte italiano?

Mauro Icardi, delantero de Galatasaray. (Ahmad Mora/Getty Images)

Mauro Icardi, delantero de Galatasaray. (Ahmad Mora/Getty Images)

El gol de Mauro Icardi vs. Kayserispor

Tweet placeholder
Publicidad
Nico Paz erró un penal en el último minuto y Como empató con Atalanta por la Serie A

ver también

Nico Paz erró un penal en el último minuto y Como empató con Atalanta por la Serie A

Leandro Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto en un Boca vs. Estudiantes

ver también

Leandro Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto en un Boca vs. Estudiantes

DATOS CLAVES

  • Mauro Icardi alcanzó los 72 goles en 117 partidos oficiales con Galatasaray.
  • Juventus ofreció un contrato de 18 meses al delantero rosarino de 32 años.
  • El mercado de pases en Italia cierra este lunes 2 de febrero de 2026.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cada vez más cerca del Mundial 2026: Marcos Senesi, a un paso de un gigante de Europa
Fútbol europeo

Cada vez más cerca del Mundial 2026: Marcos Senesi, a un paso de un gigante de Europa

Cristiano Ronaldo le ganó un juicio millonario a un ex equipo
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo le ganó un juicio millonario a un ex equipo

El joven DT italiano que sueña con dirigir a Boca y que dio el batacazo de la fecha en la Serie A
Boca Juniors

El joven DT italiano que sueña con dirigir a Boca y que dio el batacazo de la fecha en la Serie A

Tras su salida de Boca, Fabra reforzará a Independiente Medellín
Fútbol Sudamericano

Tras su salida de Boca, Fabra reforzará a Independiente Medellín

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo