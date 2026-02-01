El gol de Mauro Icardi pudo ser el último con Galatasaray

Mauro Icardi sigue haciendo historia con la camiseta de Galatasaray, donde acumula un total de 72 goles en 117 encuentros disputados. Claro, llegó a dicha cifra tras sellar la goleada frente a Kayserispor, bajo el marco de la fecha 20 de la Süper Lig.

El capitán, que llegó a mediados de 2023, ya conquistó cinco títulos con la camiseta de Avrupa Fatihi. Pero mientras sueñan con un nuevo campeonato, los turcos pueden sufrir la salida del rosarino de 32 años, ya que Juventus lo tiene entre sus planes.

Luego de que Tottenham pusiera más de una traba para dejar salir a Randal Kolo Muani hacia la Vecchia Signora, los directivos bianconeris apretaron el acelerador por Icardi, ya que el mercado de pases en Italia finalizará este lunes 2 de febrero.

Según el reporte emitido por Sky Sports, desde Juventus le ofrecieron un vínculo por 18 meses al ex Inter de Milán, Sampdoria y Paris Saint-Germain, ya que el contrato que mantiene con los turcos caducará en junio próximo, y aún no hubo una respuesta a la propuesta de renovación. ¿Se mudará hacia el norte italiano?

Mauro Icardi, delantero de Galatasaray. (Ahmad Mora/Getty Images)

El gol de Mauro Icardi vs. Kayserispor

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Nico Paz erró un penal en el último minuto y Como empató con Atalanta por la Serie A

ver también Leandro Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto en un Boca vs. Estudiantes

DATOS CLAVES