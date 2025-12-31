Galatasaray le ofreció la renovación a Mauro Icardi con la reducción del 50% de su salario

Mientras River sueña con la posibilidad de reemplazar a Miguel Borja con un goleador de jerarquía y comprobada experiencia internacional, y el nombre de Mauro Icardi tilda cada casillero, el delantero argentino tiene sobre la mesa una nueva oferta para renovar en el Galatasaray y continuar en Turquía.

Sin embargo, y de acuerdo al reporte del medio local Fanatik, la oferta que recibió Mauro Icardi puede terminar siendo positiva para el Millonario, puesto que es una merma significativa en su contrato actual, el cual finaliza el 30 de junio del 2026. La oferta de Galatasaray a Mauro Icardi incluye una rebaja del 50% de su salario y un contrato por dos años, el segundo de ellos como opción.

Mauro Icardi actualmente percibe 10 millones de euros por temporada como parte de su salario en Galatasaray, uno de los factores que más complicada hacen la negociación con el fútbol argentino. No obstante, pasarían a ser cinco millones a partir de la temporada 2026/27, en caso de decidir renovar y quedarse, por lo que ahora puede sopesar otras opciones y la diferencia económica no sería tan marcada.

El Galatasaray quiere que Icardi se quede por la mitad de lo que ganaba hasta ahora. (Getty)

Icardi, que viene de convertir 2 goles en los últimos 3 partidos del conjunto turco, cumplirá 33 años en febrero, una de las razones que explican la baja en el salario ofrecido por Galatasaray. En contraposición con ello, el delantero argentino tiene una importante conexión con la fanaticada del club, que mostró su respaldo en el último partido vs. Kasımpaşa, en el que marcó el gol del triunfo.

Cómo es la situación con River

Según pudo saber BOLAVIP, hasta el momento no ha habido contactos serios entre el club argentino y Mauro Icardi ni su representante. La enorme brecha salarial entre lo que percibe Icardi y lo que puede ofrecer River eran el mayor impedimento, pero ahora ese factor se ve mitigado.

En cuanto a su presente, Icardi es el segundo delantero del Galatasary, por detrás del nigeriano Victor Osimhen. No obstante, con el africano disputando la Copa Africana de Naciones con Nigeria, Icardi tiene la posibilidad de jugar desde el arranque al menos hasta mediados de enero, por lo que habrá que ver cómo es su rendimiento con la posibilidad de sumar más minutos de los que venía teniendo y qué decisión toma a partir de allí.

Icardi es uno de los referentes del club, capitán cuando juega y eso también pesa. (Getty)

En cualquier caso, las cifras de Icardi en Galatasaray están por encima de la media, ya que suma 70 goles en 110 partidos desde su llegada a mediados del 2022 a Turquía, fue elegido dos veces el jugador de la temporada por los hinchas y conquistó cinco títulos, incluyendo tres Super Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.

En síntesis