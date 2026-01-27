Es tendencia:
El gol de Nico Paz para Como ante Fiorentina por la Copa Italia

El volante ofensivo, que pelea por un lugar en el Mundial, volvió a ser clave para el combinado italiano.

Por Agustín Vetere

Nico Paz volvió a anotar para Como.
Nico Paz volvió a anotar para Como.

La Copa Italia entra en etapas decisivas y este martes se completaron las llaves de los cuartos de final. Fiorentina recibió a Como 1907 en el Estadio Artemio Franchi con el último boleto en juego para la mencionada instancia. Nuevamente, Nico Paz tuvo una actuación preponderante para la visita.

El volante ofensivo de la Selección Argentina inició este martes en el banco de suplentes, pero una lesión hizo que su entrenador lo necesitara más temprano de lo pensado. A los 28 minutos del primer tiempo, el nacido en España ya estaba sobre el césped.

Roberto Piccoli había abierto el marcador para Fiorentina en los primeros minutos del compromiso, pero Sergi Roberto logró volver a empardar el marcador. Allí se dio el ingreso del surgido de Real Madrid, que volvió a anotar en el complemento.

En un contragolpe, a los 15 minutos de la segunda parte, el argentino corrió por la izquierda y, tras un rebote, definió de volea y de primera para el 2-1 parcial. Así, venció a Oliver Christensen, que no pudo evitar el gol a pesar de su estirada por lo bajo.

Tweet placeholder

Sobre el final del partido, y con la diferencia a favor, Paz salió por Álvaro Morata para cuidar la ventaja desde arriba. Incluso, el español definió la historia con un gol en tiempo adicionado para que Como avance a cuartos de final, donde se verá las caras ante Napoli.

Datos clave

  • Nico Paz ingresó a los 28′ y anotó un gol de volea para Como.
  • Como 1907 eliminó a Fiorentina y enfrentará a Napoli en cuartos de final.
  • Álvaro Morata sentenció la clasificación con un tanto en el tiempo adicionado.
agustín vetere
Agustín Vetere

