El gol de Nico Paz para Como ante Fiorentina por la Copa Italia

La Copa Italia entra en etapas decisivas y este martes se completaron las llaves de los cuartos de final. Fiorentina recibió a Como 1907 en el Estadio Artemio Franchi con el último boleto en juego para la mencionada instancia. Nuevamente, Nico Paz tuvo una actuación preponderante para la visita.

El volante ofensivo de la Selección Argentina inició este martes en el banco de suplentes, pero una lesión hizo que su entrenador lo necesitara más temprano de lo pensado. A los 28 minutos del primer tiempo, el nacido en España ya estaba sobre el césped.

Roberto Piccoli había abierto el marcador para Fiorentina en los primeros minutos del compromiso, pero Sergi Roberto logró volver a empardar el marcador. Allí se dio el ingreso del surgido de Real Madrid, que volvió a anotar en el complemento.

En un contragolpe, a los 15 minutos de la segunda parte, el argentino corrió por la izquierda y, tras un rebote, definió de volea y de primera para el 2-1 parcial. Así, venció a Oliver Christensen, que no pudo evitar el gol a pesar de su estirada por lo bajo.

Sobre el final del partido, y con la diferencia a favor, Paz salió por Álvaro Morata para cuidar la ventaja desde arriba. Incluso, el español definió la historia con un gol en tiempo adicionado para que Como avance a cuartos de final, donde se verá las caras ante Napoli.

