Mientras Inter analiza pagar 58 millones por Nico Paz, Xabi Alonso respondió sobre su futuro en Real Madrid

El argentino vive un presente brillante en Como y el entrenador del Merengue fue consultado sobre un posible regreso.

Por Joaquín Alis

Nico Paz vive un presente inmejorable en Italia. El mediocampista español nacionalizado argentino es una de las grandes figuras del Como y su gran momento futbolístico lo puso en la órbita del Inter de Milán, que empezó a interesarse en contar con sus servicios.

De acuerdo a lo informado por la prensa italiana, especialmente Tuttosport, el club milanés estaría dispuesto a desembolsar 58 millones de euros para quedarse con su pase. Más allá de cómo resulten las negociaciones, todo parece indicar que será la última temporada del joven en Como.

En siete fechas de la Serie A, Paz suma cuatro goles y cuatro asistencias para el equipo italiano, participando en ocho de los nueve goles del club en la temporada. Tan buena es su actualidad que el ex futbolista y actual comentarista Daniele Adami lo definió como “el mejor jugador del Calcio”.

Qué dijo Xabi Alonso cuando le preguntaron por Nico Paz

Nico Paz viene de despacharse con un gol y una asistencia ante la Juventus, el próximo rival del Real Madrid en la UEFA Champions League. Naturalmente, a Xabi Alonso le preguntaron por el buen presente del jugador, por quien el Merengue tiene una prioridad de compra en caso de querer repatriarlo.

No solo esta temporada, sino desde el año pasado, el paso que dio fue muy inteligente por su parte por dónde cayó, con el entrenador que cayó y como se está evolucionando. ¿De cara al futuro? No es el momento”, sentenció el estratega español.

Nico Paz busca sumar más minutos en Argentina

El futbolista del Como 1907 acumula cuatro partidos jugados con la camiseta de la Selección Argentina desde su debut en el 6 a 0 vs. Bolivia, en octubre del 2024. No obstante, de esos partidos sólo uno lo jugó de titular, en la victoria ante Chile del pasado mes de junio, con gol de Julián Álvarez. En ese partido, Nico Paz jugó 57 minutos y fue reemplazado ni más ni menos que por Lionel Messi.

