A mediados del 2024, Real Madrid tomó la decisión de vender a Nico Paz, uno de los futbolistas más prometedores de su cantera. Su destino fue el Como 1907 de la Serie A, y el objetivo era que el mediapunta argentino pudiera desarrollarse en el primer nivel del fútbol europeo y no quedarse estancado en el banquillo merengue.

Sin embargo, Real Madrid no lo dejó ir así como si nada por apenas seis millones de euros. Para asegurarse su futuro, pusieron una serie de condiciones y cláusulas que les permitiría repatriar al futbolista si éste lograba desarrollarse tal y como esperaban. Y ahora buscarán hacer lo propio con Gonzalo García, otra de las máximas promesas surgidas del Castilla.

Gonzalo García podría irse a Juventus con una negociación similar a la de Nico Paz con Como. (Getty)

Según lo informado por el reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio, el futuro de Gonzalo García estaría en Juventus, y el club merengue utilizaría la ‘Fórmula Nico Paz’ en su negociación con la Vecchia Signora. “Potencialmente, involucraría una cláusula de compra para Juventus, con una de recompra para el Real Madrid“, destacó el periodista en su reporte.

Nico Paz es hoy por hoy el jugador con mayor cantidad de participaciones de gol en la Serie A, y su valor de mercado creció exponencialmente. El argentino de 21 años ahora se encuentra valorado en 65 millones de euros (según Transfermarkt) y regresará a Real Madrid al finalizar la temporada 2025/26 por apenas 9 millones, mediante la cláusula de recompra que tenía el club. Un negocio redondo que buscarán repetir con Gonzalo García.

Nico Paz no para de recibir premios en Italia por su rendimiento. (X/Serie A)

Gonzalo García destacó en el Mundial de Clubes, pero no tuvo lugar en la temporada

La aparición estelar de Gonzalo García en Real Madrid tuvo lugar en el Mundial de Clubes, donde fue la figura del conjunto merengue y máximo goleador en su primera competición oficial con el primer equipo. En ese torneo, convirtió 4 goles en 6 partidos, incluyendo uno ante Juventus y uno ante Borussia Dortmund, en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Desde el comienzo de la nueva temporada, Gonzalo García apenas sumó 330 minutos de juego, repartidos en 17 presentaciones, de las cuales apenas 3 fueron como titular. Un promedio de apenas 20 minutos por partido -en la mayoría, no superó los 10 minutos-, con ingresos con el encuentro ya por terminar. No registra goles y apenas entregó una asistencia.

