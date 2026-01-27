Es tendencia:
La promesa de Bayern Munich que rechazó a la Selección de Alemania y podría ser rival de Argentina en el Mundial 2026

Lo llaman "el nuevo Thomas Muller" y decidió darle la espalda a Alemania para jugar su primera copa del mundo.

Por Germán Celsan

Con 16 años y 15 días, Paul Wanner fue el jugador más joven en debutar por Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich, y luego de representar a la Selección de Alemania en todas las categorías juveniles hasta mediados del 2025, todo indica que en 2026 estará en la Copa del Mundo, pero no como jugador teutón, sino como rival de la Selección Argentina y en fase de grupos.

Con 20 años recién cumplidos y presente en el PSV Eindhoven del fútbol de los Países Bajos, Paul Wanner parece no querer saber nada con Alemania; ya no está en Bayern Múnich y podría vestir la camiseta de Austria en el Mundial 2026. Así lo advierten en Europa.

El seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, habría charlado con Wanner y convencido a quien alguna vez fue descripto como “el nuevo Thomas Müller” para que sea el armador de juego de Austria en la Copa del Mundo. Hablamos del segundo rival de la Selección Argentina en el Grupo J, que también componen Argelia y Jordania.

Wanner fue parte del plantel que Alemania llevó a la Eurocopa sub 21, disputada en junio pasado, donde alcanzó la final, cayendo ante Inglaterra en la definición. Aun así, tras la transferencia al fútbol neerlandés, al que llegó a cambio de 15 millones de euros, parece haber tomado la decisión de dejar atrás su etapa como futbolista alemán.

Wanner puede ser una amenaza para Argentina en el Mundial 2026

Paul Wanner registra 18 partidos en la temporada, con 3 tantos convertidos. Y si bien comenzó siendo suplente y sumando algunos minutos por partido ingresando desde el banco, eso cambió desde noviembre. El potencial futbolista de la Selección de Austria se transformó en titular y una de las figuras del equipo.

Wanner lleva seis partidos consecutivos como titular por Eredivisie y dos por Champions League, y con apenas 20 años, normalmente estaría dando los primeros pasos en su carrera, aunque para él, ya lleva cuatro temporadas como parte de un primer equipo.

En síntesis

  • Paul Wanner podría representar a Austria frente a Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.
  • El volante del PSV Eindhoven fue transferido por 15 millones de euros desde Bayern Múnich.
  • Ralf Rangnick contactó al jugador de 20 años para liderar a la selección austríaca.
