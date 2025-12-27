Gol y asistencia de Nico Paz en el triunfo de Como sobre Lecce, para superar a Lautaro Martínez en una estadística clave

Nicolás Paz sabe que no solo está jugando para ayudar al Como a finalizar la temporada lo más arriba posible en la Serie A y, por qué no, logran la clasificación a competiciones europeas. También lo hace para terminar de confirmar su lugar en la Selección Argentina para disputar el Mundial de 2026 y para confirmarle al Real Madrid que será un acierto recuperarlo a mediados del año próximo.

Este sábado, el mediocampista ofensivo de 21 años, nacido en España pero firme en su decisión de representar al seleccionado argentino donde también supo jugar su padre, fue figura excluyente para el triunfo del equipo que conduce Cesc Fábregas por 3-0 en su visita al Lecce.

A los 20 minutos del primer tiempo, Nico Paz fue el encargado de abrir el marcador con un remate de larguísima distancia que, favorecido por un desvío, se metió por sobre la humanidad del arquero Wladimiro Falcone. A los 30 del complemento, con Como ya en ventaja de dos, asistió de gran manera a Douvikas para que este marcara el 3-0 definitivo.

Así las cosas, el mediocampista de la Selección Argentina llegó a los seis goles y seis asistencias en la Serie A, lo que entre otras cosas le permitió superar a su compañero en La Scaloneta y capitán de Inter de Milán Lautaro Martínez en influencia goleadora.

El Toro tiene ocho goles y tres asistencias por lo que ha influido de manera directa en once goles del Neroazzurro en el torneo. Paz, por su parte, pesó en 12 de los goles que lleva anotados Como en la Serie A.

Como se ilusiona con las copas europeas

Con la goleada a domicilio que le propinó al Lecce, Como llegó a los 27 puntos en la Serie A y alcanzó de manera provisoria la sexta posición que le garantizaría la clasificación directa a la UEFA Conference League, siendo el último cupo que entrega el fútbol italiano a las copas internacionales europeas.

Real Madrid buscará a Nico Paz en junio

El diario As ya confirmó la decisión de Real Madrid de hacer uso una vez finalizada la presente temporada de la segunda de las tres opciones de recompra que se habían fijado en el contrato por el que fue vendido al Como. Para repescar al jugador a mediados de 2026, tras decidir no hacerlo para inicios de la presente temporada, el equipo Merengue deberá desembolsar 9 millones de euros.

