Mohamed Camara no solo no participó de la iniciativa junto al resto de sus colegas, sino que también tapó con cinta el parche LGBT en su camiseta.

Escándalo en la Ligue 1: jugador del AS Monaco se rehúsa a sacarse una foto contra la homofobia

Este domingo se desarrolló la última fecha de la temporada 2023-24 de la Ligue 1 de Francia, en la cual se disputaron nueve partidos en simultáneo para definir los puestos hacia torneos europeos, los descensos directos y la promoción.

Con un PSG que ya fue campeón, las miradas se centraron en el encuentro que disputaron AS Monaco y Nantes pero por un motivo que nada tuvo que ver con lo futbolístico.

Es que la liga organizó una iniciativa en contra de la homofobia, que consistía en una foto entre ambos planteles sosteniendo un cartel con un mensaje contundente por la causa y la utilización de un parche especial para la última fecha de la temporada.

Al momento de llevarse a cabo la acción conjunta, espectadores y televidentes notaron que un jugador del AS Monaco no quiso participar de la iniciativa: Mohamed Camara, mediocampista francés, se hizo a un lado y no estuvo presente en la fotografía.

El momento en el que los jugadores del Monaco y Nantes posaron contra la homofobia en el fútbol.

Como si fuera poco, las cámaras de la transmisión oficial dieron cuenta del gesto que tuvo el futbolista del Monaco con el parche que le impusieron desde la organización: lo tapó con cinta y no lo lució en su camiseta, dando a entender su postura sobre un tema sensible como es la homofobia o bien en contra de la iniciativa en sí.

La misma transmisión mostró de cerca cómo Camara tapó el parche en su pecho con cinta.

El gesto de Mohamed Camara en medio de la campaña contra la homofobia

Mientras todos los jugadores del AS Monaco y Nantes posaban con el cartel de la iniciativa de la Ligue 1 contra la homofobia en el fútbol, Mohamed Camara fue retratado por L’EQUIPE de rodillas al borde del campo de juego.

Imagen: L’EQUIPE

Esta posición se ha hecho muy popular durante varios meses en el fútbol americano de los Estados Unidos, cuando varios jugadores de la NFL decidían arrodillarse durante el himno nacional para mostrarse en contra del país y su gobierno en reclamo por los casos de violencia policial hacia los afroestadounidenses.

En esta oportunidad, Camara repitió una postura corporal similar a la que tanto impacto generó en el deporte estadounidense y se entiende como una manera de protestar. Se espera que el jugador pueda dar declaraciones para entender mejor el motivo de su decisión.