Fue campeón del mundo con España, se retiró el año pasado y llenó de elogios a Nico Paz: “Espectaculares condiciones”

El mediocampista ofensivo acumula méritos para que su lugar en la lista definitiva de Scaloni para disputar el Mundial con Argentina no admita dudas.

Por Juan Ignacio Portiglia

Su gran temporada en Como le abre las puertas de jugar su primer Mundial con la Selección Argentina.
Es difícil encontrar en una Selección Argentina repleta de talentos a jugadores con mejor actualidad que la de Nicolás Paz, quien ya habiéndose ganado la confianza de Scaloni en convocatorias sucesivas y con una gran temporada en Como tiene abiertas de par en par las puertas para disputar su primer Mundial.

Tan destacada ha sido la producción del mediocampista ofensivo desde que llegó al equipo que conduce Cesc Fábregas que en Real Madrid no han dejado de evaluar la posibilidad de hacer uso de las diferentes cláusulas de recompra que fijaron en su contrato de venta para devolverlo a la Casa Blanca.

Quien fue testigo directo del talento de Nico Paz en sus primeros meses con el Como fue Pepe Reina, exarquero que integró el plantel de la Selección de España que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010 y pasó por clubes como Barcelona, Liverpool y Napoli, hasta tomar la decisión de retirarse a mediados del año pasado.

“Destaco su hambre competitiva, sus condiciones técnicas y físicas espectaculares, además de su amplio margen de mejora. Está impulsado por un entorno y un entrenador (Cesc Fábregas) que potencian al máximo sus cualidades”, manifestó para EA SPORTS FC 26.

Nico Paz no deja dudas sobre sus merecimientos para disputar el próximo Mundial. (Getty).

Desde su llegada al Como, Nico Paz lleva disputados 62 partidos en los que ha tenido 30 intervenciones directas de gol, anotando 15 tantos y entregando igual cantidad de asistencias para volverse el futbolista más determinante en el ataque del equipo.

También hubo elogios para Fábregas

Si Pepe Reina decidió poner fin a su carrera en el Como fue porque su excompañero Cesc Fabregas, ya entonces en el rol de entrenador, lo convenció de acompañarlo en un ambicioso proyecto para un equipo recién ascendido a la Serie A. “Pasamos muy buenos momentos juntos. Como compañero en la Selección, compartimos muchos triunfos y anécdotas que siempre recordaré”, comenzó diciendo sobre el DT.

Y agregó: “Como jugador, Cesc siempre se mostró cercano, atento, preguntando y preocupándose por nosotros. Ahora, como técnico, valoro especialmente su cercanía, su capacidad para escuchar, preguntar y preocuparse por el jugador, cualidades que pude experimentar de primera mano en la etapa final de mi carrera”.

Data clave

  • Nicolás Paz registra 15 goles y 15 asistencias en 62 partidos con el Como.
  • El Real Madrid evalúa ejecutar las cláusulas de recompra fijadas en su contrato de venta.
  • El exarquero Pepe Reina elogió el rendimiento de Paz para EA SPORTS FC 26.
