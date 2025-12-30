Mientras define el futuro de Mastantuono, Real Madrid gana 160 millones gracias a otras joyas

Más allá de algunas primeras presentaciones que generaron ilusión, también del hecho de contar con gran respaldo público de parte de Xabi Alonso, la primera mitad de temporada de Franco Mastantuono en Real Madrid no terminó de colmar las expectativas de quienes creen que se hizo demasiada inversión por su fichaje procedente de River, por el que se desembolsaron alrededor de 60 millones de euros.

Sucede que ha sido tradición en la Casa Blanca pagar mucho menos dinero por los talentos jóvenes que detecta alrededor del mundo y luego sí ayudar a que ese valor se dispare. Son muchos los casos de éxito en ese sentido, máxime desde que han cambiado su estrategia de cesiones simples por ventas del 50 por ciento de las fichas de aquellos jugadores a los que quieren dar rodaje, guardándose una opción de recompra o el porcentaje de una venta futura.

Así las cosas, mientras definen el futuro de un Franco Mastantuono que costó 60 millones, casos como el de Nico Paz, que valía 10 millones cuando se marchó al Como y ahora está cotizado en 65 millones marcan el éxito de las nuevas estrategias. De hecho, el club está decidido a repescarlo en 2026 y solo tendrá que pagar por ello 9 millones.

Además de Nico, Jacobo Ramón se marchó a Italia el pasado verano con un valor de un millón y ahora vale 18; Chema de Andrés se fue al Sttutgart con un valor de mercado de 800.000 euros y ahora alcanza los 14.8 millones; Víctor Muñoz se fue a Osasuna valiendo un millón y ahora vale 10; y Mario Gila valía 500 mil euros y ahora 30 millones, solo por mencionar algunos casos.

Las subidas en el valor de mercado de futbolistas a los que Real Madrid todavía controla le han permitido al club ganar 160 millones de euros de revalorización, estrategia que no se condice con el dinero desembolsado en el fichaje de Franco Mastantuono, de solo 18 años.

¿Puede irse Mastantuono?

Aunque el futbolista lleva tiempo sin poder hacerse el lugar que pareció iba a tener el equipo apenas llegado, la realidad es que Real Madrid proyecta el futuro con Mastantuono y se negó rotundamente a negociar una salida a préstamo en el corto plazo.

Desde su llegada al conjunto de la capital española, justo después del Mundial de Clubes, Mastantuono sumó un total de 756 minutos en 14 compromisos entre todas las competencias y marcó un gol.

Data clave

Franco Mastantuono costó 60 millones de euros al ser fichado desde River Plate.

costó al ser fichado desde River Plate. El volante disputó 756 minutos en 14 partidos y el Real Madrid negó cederlo.

en 14 partidos y el negó cederlo. La nueva estrategia de ventas generó 160 millones de euros de revalorización al club.

