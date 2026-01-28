Nico Paz se refirió por primera vez a la chance de volver al Real Madrid

Nico Paz fue transferido al Como 1907 de la Serie A a mediados del 2024, con una cláusula que le permitía al Real Madrid, durante tres años, tener la prioridad para comprar su pase por un monto preestablecido, todo en función de darle continuidad a un futbolista que precisaba jugar para consolidar con su desarrollo -algo que en el Merengue no le podían asegurar-, pero que al mismo tiempo debía demostrar tener condiciones para la élite.

Y lo cierto es que el mediocampista de la Selección Argentina está cumpliendo con creces en el conjunto italiano, lo que les hace presuponer que serán sus últimos partidos en el campeonato azzurro. De hecho, hace rato que se escucha en Europa que la Casa Blanca ejecutará la opción que tiene por 9 millones de euros para recuperar a la joya de sus divisiones inferiores.

Al respecto le consultaron a Nico Paz, luego de lo que fue una nueva actuación sobresaliente con la camiseta del Como 1907 que conduce Cesc Fábregas, esta vez, contra la Fiorentina por los Octavos de Final de la Copa Italia 2025/2026 (marcó uno de los goles de lo que fue triunfo 3 a 1 en el Estadio Artemio Franchi de Firenze).

”Todavía no lo sé, porque hay muchas cosas. Yo solo pienso en jugar acá en Como tranquilo, en ganar todo lo que podamos, en estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de la liga y en ir partido a partido”, expresó al micrófono de Sport Mediaset. Incluso, Álvaro Morata, que estaba junto a Nico Paz en la entrevista, agregó, en tono de broma y dando a entender que estaría todo acordado con el Real Madrid, que si se queda una temporada más, él ”juega gratis”.

Los números de Nico Paz en la temporada 2025/2026

Nico Paz acumula en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Como 1907, 24 partidos entre la Serie A (22) y la Copa Italia (2), con los que registró 9 goles y 6 asistencias. Además, en total, sus estadísticas en el equipo italiano exhiben 15 goles y 15 asistencias en 59 compromisos entre todas las competencias (es decir, entre propios y pases gol, un promedio de un poco más de tanto cada dos encuentros).

Por cierto, por estas cifras tan destacadas desde agosto del 2024, Lionel Scaloni lo viene citando y es casi un hecho que el nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, será uno de los futbolistas que integrará la lista de citados de 26 de la Selección Argentina para la defensa del título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

