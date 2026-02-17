En los últimos mercados de pases, Enzo Fernández apareció en el radar de varios de los clubes más importantes del mundo, pero Chelsea tiene claro que no quiere venderlo. No solamente por lo que aporta en el campo, sino por lo que es como líder. Real Madrid podría ir a la carga por él con un monto elevado en el mercado del verano europeo y quien se refirió al tema, en diálogo con el periodista Rodrigo Rea, fue Gustavo Payet, entrenador uruguayo que se desempeñó durante años en el fútbol europeo.

En diálogo con Rodrigo Rea, Payet dijo sobre Enzo Fernández y la posibilidad de llegar al Real Madrid: “Yo creo que en cuanto a fútbol y carácter está para el Real Madrid, el tema es que característica busca el Real Madrid. A veces se piensa en los momentos, y se cree que se debe comprar por el momento del jugador y no por la característica”.

Además, agregó: “En términos futbolísticos, Enzo en España la va a pasar muy bien, no tengo dudas de eso. Tiene las condiciones perfectas, pero es otro fútbol y al Madrid no se le puede decir que no aunque me duela porque quiero que se quede en Chelsea, je”.

Enzo en Chelsea

Gustavo Payet contó cómo observó el rendimiento de Enzo Fernández en Chelsea: “Tuvo un periodo complicado al principio, marcado por su posición en el campo de juego. Creo que las condiciones de Enzo en Argentina son de mediocentro, volante central ya sea solo o con uno mas. Acá en Chelsea juega mejor más adelante, porque tiene a Caicedo que hace todo ese trabajo, se adaptó a una posición mas ofensiva y ahora lo disfruta“.

“Junto con Cucurella por carácter son los referentes en el Chelsea. Está en un momento muy bueno y disfruta mucho ese protagonismo, de hacer goles, ser capitán y demás. Influye mucho mas que cuando llegó”, añadió Payet.

Dirigir a Tévez en China

Cuando Carlos Tévez llegó a Shanghái Shenhua, Gustavo Payet era el entrenador y así lo recordó: “Cuando me contrataron me decían que estaban en contacto con el, obviamente dije que sí. Los dos nos creímos una cosa que realmente no pasó, nos dieron a entender que íbamos a tener un equipo para ganar todo y nos encontramos con otra situación. En el carácter de él influye mucho, incluso se lesionó dos veces y encima estaba en un lugar que no disfrutaba del futbol de ahí y eso fue muy complicado para él”.

Su experiencia con Messi como rival

En la temporada 2016/17, Payet dirigió a Real Betis y enfrentó al Barcelona de Messi y así lo contó: “Cuando dirigía al Betis le hizo un amague al volante central, se la comió todo el Camp Nou y todos nosotros en el banco de suplentes. Dentro del juego es otra cosa, vos no podes decirle que Messi hace esto o otro porque en una posición intermedia te elude igual porque es Messi”.

“Ese partido íbamos 1 a 1 a los 40 minutos del primer tiempo y yo estaba contento por el punto pero se despertó el Enano y se acabo el partido. Terminamos perdiendo 6 a 2. Es un placer mirarlo pero es una pesadilla tenerlo en contra“, completó.

Críticas al Mundial 2026

Al ser consultado por el Mundial 2026, Payet no dudó a la hora de cuestionarlo: “No me gusta la extensión de equipos en el mundial, en el Mundial tienen que ir los mejores, es exclusivo. Entiendo que es un tema económico pero no estoy de acuerdo con el nuevo formato. El hecho de que se haga en tres países da condiciones extras que dan para la duda, por el clima, las distancias, si viajaste más o menos, siempre van a haber dudas y eso no me gusta”.

“Los grupos ya están prácticamente decididos, siempre hay alguna sorpresa, pero están prácticamente decididos. Quizás varíe un poco con los que clasifiquen ahora al último sobre todo en Europa. Los que van a quedar afuera son los que no deberían estar. Después podés perder con cualquiera, en duelos directos todos son buenos”, completó el uruguayo.

