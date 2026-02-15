La inesperada respuesta de Luka Dončić cuando debió elegir entre River y Boca

A lo largo y a lo ancho del planeta, diferentes personalidades de ámbitos totalmente ajenos al fútbol argentino han expresado un cierto cariño y/o respeto por Boca y River. De hecho, hace algunas semanas, el actor Willem Dafoe presenció un partido en La Bombonera, algo que también hizo, pero en el Monumental, el tenista italiano Matteo Berrettini.

Muy lejos de Buenos Aires, pero ligado al fútbol por su relación con los basquetbolistas Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Nocioni, con quienes compartió planteles durante su paso por el básquetbol europeo, el esloveno Luka Dončić tuvo que optar por uno de los dos clubes más importantes del país.

El nacido en la ciudad de Liubliana participó del Media Day que organizó la NBA por el All-Star Game 2026, donde respondió diferentes consultas. Debido a que en alguna otra ocasión afirmó ser un gran fanático del fútbol, la prensa internacional lo hizo elegir entre el Xeneize y el Millonario.

Sin ningún tipo de vueltas, y para no generar ninguna polémica, Dončić dejó de lado a ambos equipos para inclinarse por el que constantemente apoya en sus redes sociales: Real Madrid. Y no es para menos, ya que con la Casa Blanca fue campeón de la Euroliga (2018), ganó una Copa Intercontinental (2015), como también tres Ligas ACB (2015, 2016, 2018), y dos ediciones de la Copa del Rey (2016 y 2017).

¿Cuándo se disputa el All-Star Game 2026?

La edición 2026 del All-Star Game tendrá lugar el domingo 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde Los Angeles Clippers hacen de local. Dicho escenario albergará el Juego de las Estrellas por tercera vez en su historia, y será televisado a nivel nacional por la NBC.

¿Puede jugar Luka Dončić?

Luka Dončić se ausentó de los últimos cuatro encuentros con LA Lakers debido a un desgarro en el isquiotibial. Por esa misma razón, está en duda para formar parte del All-Star Game 2026.

El esloveno participó de la atención a los medios de comunicación; en el Team World lo esperarán hasta el último momento. De lo contrario, se sumará a las ausencias de Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry, que son las estrellas de la NBA que no dirán presente dentro de la cancha.

