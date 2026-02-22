A pesar de ser un futbolista reconocido en la Argentina (por su paso por Vélez y sobre todo por su papel en el Mundial Sub 20 de Chile), el duelo que mantuvo con Vinícius en el Estadio Da Luz durante la ida de los Play Off de la Champions League, le generó a Gianluca Prestianni una exposición a nivel mundial inédita hasta el momento en su carrera.

Y si bien está sufriendo el escarnio de una buena parte del ambiente del fútbol (por un episodio por el cual la UEFA está elaborando un expediente en función de tener mayor claridad, principalmente, para dar con los términos que se utilizaron en la discusión con el jugador brasileño), en cierto sentido se está dando una tendencia que lo beneficia.

Es que desde el hecho en cuestión, Gianluca Prestianni sumó más de 250 mil seguidores en su cuenta de la red social Instagram. Pasó de tener cerca de 200 mil a casi medio millón, desde la noche del martes 17 de febrero, jornada en la que Real Madrid ganó 1 a 0 al Benfica en Lisboa (justamente con un tanto de Vinícius), a este domingo 22.

Además, lo más probable es que el oriundo de Ciudadela supere la barrera de los 500 mil seguidores en estos días, porque su nombre sigue retumbando en diferentes platafornas, programas deportivos y portales del mundo, en la previa del encuentro de vuelta que se estará desarrollando este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Gianluca Prestianni viajará a Madrid para el choque que definirá el pase a los Octavos de Final

Más allá de las especulaciones, el Benfica contará con Gianluca Prestianni para la vuelta de los Play Off de la Champions League con el Real Madrid. En un momento trascendió que el club luso podía resguardarlo, pero el propio futbolista manifestó sentirse entero para encarar el duelo en el recinto de la capital española.

Por cierto, las Águilas precisan, por lo menos, ganar por la mínima dentro de los 90 minutos para forzar la definición al alargue. Y en caso de persistir la paridad, se procederá a los lanzamientos desde el punto del penal. Cabe aclarar que los goles anotados en condición de visitante ya no tienen mayor valor, como sucedió en otras épocas de la Champions.

En síntesis