Matías Almeyda comparó el Sevilla – Betis con su último Boca – River: ”Esa vez nos robaron”

Matías Almeyda brindó una conferencia de prensa este miércoles 3 de diciembre bajo el marco de la previa del encuentro que el Sevilla debe disputar ante el Extremadura por la Segunda Ronda de la Copa de Rey. No obstante, la mayoría de las preguntas fueron direccionados hacia lo sucedido el último fin de semana durante el encuentro con el Real Betis por LaLiga en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Resulta que faltando 3 minutos, José Luis Munuera Montero, árbitro a cargo del Derbi Sevillano, suspendió el partido por objetos que estaban cayendo hacia el área donde estaba el arco defendido en el segundo tiempo por el guardameta bético Álvaro Valles, luego de algunos gestos de los futbolistas visitantes de cara a Biris Norte, la barra del Sevilla.

“Cuando pasan actos incorrectos a nadie le gusta, ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. Si ganás, tenés que ser humilde e irte; no provocar. No se provoca. Nada está bien, pero eran de plástico las botellas que tiraron. ¿Cuántas cayeron? Una, dos…”, dijo en primera instancia Matías Almeyda respecto a los incidentes que acabaron precipitadamente con el Sevilla 0 – Betis 2.

Pero a medida que iban llegando más preguntas, el Pelado se envalentonaba cada vez más con sus respuestas: “Si van a Sudamérica, entonces, no pueden jugar un partido. Estamos jugando al fútbol, un derbi, hay una provocación y la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada, ni en la provocación ni en la reacción, pero es fútbol. Además, no le había pegado a nadie. Son medidas que se toman y uno está acostumbrado a otra cosa. Que te tiren una piedra, no sé. Una botellita de plástico, no pasa nada. Pero está mal igual”.

Asimismo, sorprendió al relacionar lo sucedido con su expulsión en aquel Boca – River del Torneo Clausura 2011, en el que fue expulsado por Patricio Loustau y se fue a los empujones con la policía: “¿Por qué nos enfocamos en nuestro público? ¿Por qué es más fácil pegarle al público? Porque no se defiende. ¿Por qué lo hizo, además de estar enojado por perder un derbi? Y le habla alguien que hizo algo parecido. Bien hecho porque esa vez nos robaron el partido, no nos pitaron seis penales“.

Publicidad

Publicidad

Matías Almeyda y su opinión sobre la reprobación por parte de los hinchas del Sevilla

ver también El rol que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

ver también ¿Rencor por Brasil 2014? Wesley Sneijder no ve a Argentina candidato para el Mundial 2026

“Entendible lo que el público reclama porque se acostumbró a que este equipo ganara muchas cosas. Se ve una frustración de no ver al equipo a ese nivel. Está en el proceso de llegar a ese nivel, le va a costar un tiempo. Tenemos que dar el máximo todos, mañana leí que van cuatro mil personas. Nos tienen que insultar y aplaudir. Es la realidad. Es un público acostumbrado a ganar. Cuando pasan por momentos de dificultad les cuesta aceptar”, comentó Matías Almeyda, a raíz de la temporada irregular del Sevilla.