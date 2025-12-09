La fuerte discusión entre Matías Almeyda y la árbitro asistente Guadalupe Porras en pleno Valencia vs. Sevilla: “Tengo tres hijas mujeres”

Una tarjeta amarilla por la protesta de un jugador de Sevilla a la árbitro asistente Guadalupe Porras en el partido que terminó con empate 1-1 ante Valencia en Mestalla generó gran polémica ligada a la posibilidad de que haya existido o no algún tipo de problemática de género, como deslizó la colegiada.

Solo se habían disputado 23 minutos cuando Gerard Fernández, mejor conocido como Peque, vio una tarjeta amarilla tras una protesta a la asistente, que le valió además la suspensión para el próximo partido ante Real Oviedo. Con el encuentro igualado sin goles, a la salida de los vestuarios para disputar el segundo tiempo, Matías Almeyda protestó esa tarjeta al árbitro principal Guillermo Cuadra Fernández y se dirigió también a Porras.

“Si tengo razón, sacame esa amarilla”, se vio decir al DT de Sevilla al árbitro principal, para luego dirigirse directamente a la asistente: “Tengo tres mujeres, señorita, de hijas. Y el respeto pasa por otro lado”, le soltó a sus espaldas. El árbitro del partido le pidió a Almeyda terminar con el reclamo y este no se lo tomó del todo bien, lanzándole una última frase antes de salir a la cancha: “Es fácil terminar así. A mí dame una explicación”.

Finalizado un partido con las tensiones al máximo, en el que debieron repartirse un total de diez tarjetas amarillas, el entrenador argentino se refirió a su polémica discusión en conferencia de prensa y ante la pregunta de una periodista negó que existiera cualquier tipo de cuestión de género ligada al episodio.

Tweet placeholder

“Hablo con respeto, me gusta ser respetado. Sólo le pregunté a la asistente por qué amonestaron a Peque y me dijo que le estaban faltando el respeto. “Tengo tres hijas, una mujer y una madre. Yo no falto el respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien”, comenzó diciendo Almeyda.

Publicidad

Publicidad

Y aclaró: “No hubo ninguna cuestión de género. No miro eso, somos iguales. Si estamos en el fútbol, todos somos iguales. En la vida, todos somos iguales. Al árbitro también le pregunté por la amarilla, pero no supo responderme. Se queda ahí, por eso no hablo. Que alguna vez hablen ellos”.

ver también VIDEO | El golazo de Julián Álvarez para sellar la goleada de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano

Dura crítica de un periodista

Al reproducir las explicaciones de Almeyda en conferencia de prensa, el periodista Dani Garrido, de Carrusel Deportivo, liquidó a Matías Almeyda: “Con eso de que tengo mujer y tengo tres hijas, hasta aquí me llega el olor a naftalina, a machistada. Faltaría más que trataras bien a las mujeres. No son las declaraciones más afortunadas. No hace falta recurrir a esta cosa viejuna y machistoide”, expresó.

En síntesis

Matías Almeyda protestó a la asistente Guadalupe Porras en el túnel de Mestalla.

protestó a la asistente Guadalupe Porras en el túnel de Mestalla. “Tengo tres mujeres, señorita, de hijas” , dijo el técnico durante su reclamo.

, dijo el técnico durante su reclamo. El periodista Dani Garrido calificó la explicación de Almeyda como “machistada”.

Publicidad