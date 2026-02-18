Matías Almeyda recibió la sanción más dura del último tiempo en LaLiga de España

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ya tomó una decisión con el caso que recibió por parte de LaLiga por el encuentro que el Sevilla y el Deportivo Alavés disputaron el último fin de semana en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la jornada 24, y en el que los protagonistas fueron Matías Almeyda y el árbitro Iosu Galech Apezteguía.

Cuando faltaban 5 minutos para el final del encuentro que terminó 1 a 1 (y que dejó al Sevilla a tan solo dos unidades de la zona del descenso), el Pelado se excedió en su reclamo con el juez. Por esta situación fue expulsado. Pero lejos de calmarse por la decisión, Almeyda elevó su queja y se negó a retirarse del campo de juego.

Esta escena quedó a la vista de todos, por lo que ya se presuponía que la sanción iba a ser mayor a la habitual de una sola fecha de suspensión. No obstante, conforme fueron pasando las horas, se conoció el informe de Iosu Galech, lo que generó especulaciones a raíz de un castigo mucho más severo, el cual finalmente se confirmó con el informe aportado por el ente competente este miércoles 18 de febrero.

“En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”, fue parte del informe del colegiado.

Y al respecto, el tribunal de disciplina concluyó con una pena de 7 partidos, el mayor apercibimiento para un entrenador del fútbol español en los últimos 5 años, que se desglosa de la siguiente manera: “Dos partidos por protestas al árbitro, uno por por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden”.

¿Matías Almeyda continuará siendo el entrenador de Sevilla?

Matías Almeyda, que en 24 partidos solo consiguió el 36 por ciento de los puntos, ahora queda en la mira de la dirigencia del Sevilla que deberá definir, con la sanción sobre la mesa, si continúa en el cargo. Por lo pronto, no podrá estar frente a: Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid.

