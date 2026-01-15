La dirigencia de Sevilla tomó una decisión con Almeyda tras el inicio de año con dos derrotas como local: “Bajo ningún concepto”

Sevilla despidió 2025 saliendo eliminado de la Copa del Rey por Alavés y con una contundente derrota ante Real Madrid antes de la debacle que llevó a la destitución de Xabi Alonso. Inició 2026 con dos derrotas en condición de local, 3-0 ante Levante y 1-0 ante Celta de Vigo, poniendo a su entrenador Matías Almeyda en la situación más complicada desde que asumió el mando a inicios de temporada.

Así las cosas, el equipo de Nervión finalizó la primera mitad de LaLiga en la decimocuarta posición con cosecha de 20 puntos en 19 jornadas, solo tres más que Valencia que es el de mayor puntaje entre los equipos que hoy por hoy estarían descendiendo a Segunda División.

El momento crítico que atraviesa Sevilla, perjudicado por los grandes problemas institucionales y financieros que no le han permitido al DT argentino ir en busca de los refuerzos necesarios para jerarquizar al plantel, pese a ser esta una situación de la que estaba al tanto al asumir, hizo que la propia dirigencia tomara una posición respecto a su trabajo.

Según se avanzó desde Estadio Deportivo, la decisión del club de Nervión de momento es seguir apostando a Matías Almeyda y “bajo ningún concepto se plantean el despido”. Por el contrario, creen firmemente en que conseguirá los resultados necesarios para llegar a fin de temporada sin sufrir sobresaltos para cumplir el objetivo principal, que en función de la coyuntura es salvar la categoría.

Sevilla acumula cuatro derrotas consecutivas, está afuera de la Copa del Rey y a tres puntos del descenso en LaLiga. (Getty).

Siendo la situación tan inestable, sin embargo, apuntan que “el crédito de Almeyda no resulta infinito”, lo que significa que si el equipo cayera en puestos de descenso podrían dar un golpe de timón y tomar una determinación mucho más drástica, incluso cuando el club no se encuentra en condiciones económicas de hacerse cargo de una rescisión de contrato.

Bajas que no ayudan

Para colmo de no haber podido salir a buscar soluciones en el mercado de pases, Sevilla ya acumula siete bajas en el plantel de cara a lo que viene. En la vuelta a los entrenamientos Djibril Sow y Alexis Sánchez estuvieron ausentes por molestias físicas y son duda para la visita del próximo lunes al Elche.

Estas dos ausencias se suman a las de César Azpilicueta, Rubén Vargas y Alfon González, recuperándose de sus respectivas lesiones, y a los futbolistas que todavía se encuentran comprometidos con la Copa Africana de Naciones: Ejuke y Akor Adams, que jugarán por el tercer puesto.

