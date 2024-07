Los días pasan, y la situación de Enzo Fernández parece no tener fin. El volante de la Selección Argentina continúa envuelto en una enorme polémica tras los cánticos racistas y homofóbicos que entonó junto a sus compañeros luego de la obtención de la Copa América 2024. Es el principal apuntado por la opinión pública, por sus compañeros en Chelsea y también por FIFA, debido a que el video que se hizo viral por medio de las redes sociales posee una toma de primer plano del oriundo de San Martín.

A lo largo de las últimas horas, y luego de que la vicepresidenta de la República Argentina, Victoria Villarruel, se expresara al respecto de lo ocurrido, quien tomó la palabra fue Victoria Donda, ex titular del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Y respaldó al futbolista de 23 años: “Primero, Enzo Fernández pidió disculpas. Opino lo mismo que él dice en ese pedido de disculpas. Opino igual que él. Hay algunas cuestiones que hay que dejar de repetirlas y que no por repetitivas están bien, sigo opinando lo mismo”, exclamó a través de una entrevista en Radio con Vos.

Tras respaldar el pedido de disculpas del ex futbolista de River y Benfica, Donda amplió su discurso y aseguró que “uno puede discutir si la gestiones del INADI estuvieron bien o no y son parte de esta discusión crítica que hay que hacer. Lo que no se puede discutir es que el organismo tenía una función que hoy no tiene, y que no la tiene por responsabilidad y decisión de este gobierno porque ellos necesitan una sociedad donde el odio sea la construcción habitual y la forma habitual de relacionarnos”. Y remató: “La discriminación y el racismo son formas de expresar el odio, que solo a veces es discursivo y otras veces también es físico”, exteriorizó.

Tras pararse en la misma vereda que el futbolista argentino, la parlamentaria del Mercosur aprovechó el momento para apuntar contra el Gobierno de la Nación que lidera Javier Milei: “Necesitan eso (la discriminación) para que este modelo pueda cerrar de alguna forma. Si es una sociedad con empatía, donde no hay racismo, no votarían a un presidente que se pone a gritar ‘mogólico’ como un insulto y además después lo justifican”, sentenció.

Vestuario dividido en Chelsea antes de la temporada

The Sun también informó que el Chelsea comenzará con los entrenamientos de pretemporada este lunes en Estados Unidos y Enzo se sumará de manera tardía debido al descanso que le otorgaron post Copa América. Enzo Maresca, entrenador de los Blues, aún no se manifestó al respecto, pero al encontrarse hace escasas semanas al mando del equipo, acatará la decisión que tome la directiva con Fernández.

Además, la controversia alrededor de la defensa que hizo Nicolas Jackson sobre Enzo, ya que se vio obligado a borrar sus posteos a favor del argentino, aunque revelaron que dentro del club piensan que lo del senegalés fue un acto de buena fe sin ánimos de generar controversias.

Dentro de Chelsea, Weskey Fofana fue el primero en denunciar públicamente a Enzo Fernández, importándole poco y nada ser compañeros de equipo. El medio francés RMC Sport confirmó que hay un gran malestar en el vestuario de los Blues contra el campeón del mundo y flamante campeón de América, especialmente de parte de los galos que integran el equipo: Axel Disasi, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Christopher Nkunku, Lesley Ogochukwu y el mencionado Fofana.

El pedido de disculpas y la aclaración de Enzo Fernández

Mediante un posteo en sus historias de Instagram, Enzo Fernández hizo un descargo pidiendo perdón por las ofensas y aclarando que sus intenciones no incluían realizar un acto de racismo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, comenzó en su comunicado.

El ex Benfica y River, apenado por lo sucedido, continuó con su pedido de disculpas e indicó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.