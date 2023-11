Hace solo unas semanas, después de que André Onana fuera la gran figura del Manchester United tapando un penal sobre el minuto final del partido ante Copenhague, por la Champions League, Alejandro Garnacho le dedicó un posteo a su compañero en donde aparecían dos gorilas.

Una publicación que le trajo varios problemas al español de la Selección Argentina ya que la FA lo acusó de racismo y el jugador del Manchester quedó expuesto a una dura sanción de varios partidos suspendidos que finalmente no terminará siendo efectiva.

Según se informó durante las últimas horas, la asociación del fútbol inglés tomó por valederas las justificaciones de Garnacho: “El jugador explicó que esos gorilas destacaron la fortaleza y el poder de sus compañeros, especialmente de Onana y Harry Maguire. Quedamos satisfechos con su justificación por lo que no habrá un procedimiento disciplinario en esta ocasión“.

Sumado a esto, desde la entidad que regula todo el fútbol en Inglaterra buscaron destacar que, pese a entender al hombre de la Selección, los jugadores deberían prestar suma atención a “sus responsabilidades en redes sociales y al uso de emojis que puedan malinterpretarse”.

La defensa de Onana a Garnacho tras ser acusado de racista

Pese a que Alejandro Garnacho era el foco de varias críticas a raíz de su publicación, el arquero camerunés decidió romper el silencio y bancó públicamente a su compañero. Comentarios y postura de Onana que terminó resultando clave para la decisión final de la FA.

Con una publicación en sus redes sociales, el número uno del Manchester United sostuvo que Garnacho no debía ser castigado: “La gente no puede elegir con qué debería ofenderme. Sé exactamente lo que Alejandro quiso decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá”, tras esto posteó una foto abrazado al argentino.

La sanción a Cavani por racismo en Inglaterra durante el 2021

A comienzos del año 2021, Edinson Cavani saludó a un amigo suyo de Uruguay a traves de Instagram y estalló la polémica. Refiriéndose a Pablo Fernández, amigo de su infancia, como “negrito“, el actual jugador de Boca despertó varias críticas que llevaron a su posterior suspensión por “racismo“.

Con una condena de tres partidos sin poder jugar en la Premier League y una multa de 100 mil euros, Cavani fue duramente castigado y se sentó una base en la lucha de la FA contra el racismo en la liga. Sin embargo, desde la federación admitieron que el uruguayo no había sido racista, sino que era una cuestión cariñosa de la cultura sudamericana.

Alejandro Garnacho estará ante Lutton para luego viajar a la Argentina

De esta manera, tras la respuesta de la FA al caso, Ale Garnacho estará disponible para Ten Hag de cara al encuentro por la Premier League ante el Lutton Town en la cancha de este último. Tras esto, el jugador viajará a la Argentina para ponerse bajo la órbita de Lionel Scaloni.

Después de quedar atado a la Selección Argentina, Garnacho tendría su lugar en el banco de suplentes ante Uruguay en La Bombonera el próximo 16 de noviembre para luego viajar junto al resto de sus compañeros a Río de Janeiro y jugar ante Brasil en el Maracaná.