No me banco más a Guardiola. No me banco más cómo le falta el respeto todo el tiempo a Julián Álvarez. En el clásico de Mánchester, lo hizo ser suplente de Doku…¡de Jeremy Doku!

La verdad, me parece que nos está tomando el pelo. Pero el problema es que tiene un séquito de periodistas que todo lo que hace Guardiola dicen que está bien, que es revolucionario, que reinventó el fútbol, que hay un juego antes y después de Guardiola.

Y mientras tanto, Pep, que desde que lo dejó Messi se cansó de perder Champions, de dar pena en la Champions porque Ancelotti ganó más Champions que él, por ejemplo, hace lo que quiere, se cree más importante que los jugadores.

El domingo le dio solo 30 minutos a Julián Álvarez. Decí que Julián es un divino, entra, da un pasegol de zurda, agacha la cabeza, va al banco. El año pasado se fumó 90 minutos de la final de la Champions en el banco de los suplentes ante el Inter y es el nueve campeón del mundo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, es uno de los mejores delanteros del mundo que podría ser titular en cualquier equipo.

Decime equipos. ¿Juventus? sería titular ¿Barcelona? sería titular. Donde vos quieras que pueda ir Julián, va a ser titular. Y Pep lo hace comer banco.

Vamos a la fecha pasada. Fue suplente contra el Bournemouth. ¿Sabes quién jugó titular? Jugó de titular Kovacic. Jugó de titular Nunes. Y Julián entró 10 minutos… Campeón del mundo, titular en la Scaloneta, la rompió en Qatar. Foden y De Bruyne juegan bien, pero en en el Mundial no aparecieron, no la tocaron, casi que ni participaron.

Entonces, Pep, no le faltes más el respeto a Julián, hermano. Es campeón del mundo, tiene que ser titular en Manchester City o en donde sea.