La reacción de Barco, Panichelli y todo el vestuario de Racing de Estrasburgo a la salida de Rosenior rumbo a Chelsea

Cuando en Racing de Estrasburgo levantaron las copas para despedir 2025 no podían haber imaginado un inicio de año tan convulsionado como el que les toca vivir con la salida de su entrenador, Liam Rosenior, rumbo al Chelsea para reemplazar a Enzo Maresca, operación que se dio de manera express por ser ambos clubes de la propiedad de BlueCo.

El vestuario que integran los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli vivió con desconcierto los días en que el nombre del DT que los llevó a cerrar el año como líderes en la clasificación general de la Conference League, y séptimos en la Ligue 1, comenzó a sonar para Los Blues y ahora que se confirmó su partida esperan por conocer al que será su reemplazante.

En sus primeras palabras tras decidir continuar con sus tareas en Chelsea, el propio Liam Rosenior dio un primer panorama sobre la reacción de los jugadores que hasta hace horas eran sus dirigidos, aunque pareció minimizar el clima de desconcierto y desazón que en realidad se vive en Alsacia.

“Tengo sentimientos encontrados, también tristeza. Estoy emocionado. Este es mi último día, la última vez que voy a despertar siendo entrenador de Estrasburgo. Estoy orgulloso de todo lo que experimenté acá. Los jugadores están muy contentos por mí. Estamos convencidos de que la gente que va a sucederme será muy competente y va a continuar llevando a este club hacia adelante“, señaló.

Liam Rosenior se despidió este martes de Estrasburgo. (Getty).

Y reconoció: “El timing no es perfecto. Viajé ayer junto a Marc (Keller, presidente de Estrasburgo) y David (Weir, director deportivo), no solo para hablar con un club enorme, sino también para ayudar a que este club salga adelante y sea exitoso. Sé que la gente va a decir que es un mal momento para irme“.

Publicidad

Publicidad

A la hora de justificar la decisión de dejar Racing a mitad de temporada para perseguir un objetivo personal, explicó: “No puedo decirle que no a esta oportunidad de dirigir un club y plantel increíbles, que son campeones del mundo. También puedo volver a casa a ver a mis hijos. No creo que nadie pueda cuestionar lo duro que trabajé para este club o la decisión que tomé para seguir con mi carrera”.

ver también Tras la salida de Maresca, Liam Rosenior llegará a Chelsea y en Racing de Estrasburgo ya eligieron a su reemplazante en la MLS

Hinchas piden que echen al presidente

Apenas se anunció la salida de Liam Rosenior este martes por la mañana, la Federación de Aficionados del Estrasburgo pidió la dimisión del presidente Marc Keller, a quien culpan de los excesos del sistema de multipropiedad que ha plagado al club.

“Cada contorsión adicional de Marc Keller, cada minuto extra al frente del club, es un insulto al tremendo trabajo realizado antes de 2023. Lo que muchos consideraron una decisión escandalosa el pasado septiembre parece cada vez más un buen consejo: debe irse. ¡Ya!“. El traspaso de Liam Rosenior supone otro paso humillante en la sumisión del Racing al Chelsea. El problema va mucho más allá del impacto deportivo a mitad de temporada y de las ambiciones de un joven entrenador. Es estructural; el futuro del fútbol francés de clubes está en juego”, advirtieron.

Publicidad

Publicidad

En síntesis