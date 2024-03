El Manchester United bien puede haber sido el mejor equipo del mundo durante la década de los 2000’s, con Sir Alex Ferguson al mando. Posiblemente sólo equipos como el AC Milan o el Real Madrid puedan discutir ese trono de mejor equipo de la primera década del nuevo siglo.

A raíz de ello, la cantidad de figuras mundiales que pasaron por el club inglés es astronómica; algunos se formaron y convirtieron en leyendas allí, otros agigantaron su figura con la camiseta de los Red Devils, pero otros fallaron estrepitosamente. Este último es el caso de Henrik Larsson, aunque no fue por su rendimiento, ni mucho menos por destrato del club.

“Cuando me uní al Manchester United, mi hermano Kim tenía el bautismo de uno de sus hijos”, recuerda Larsson. “Era luego de un partido, así que le pregunté a Sir Alex [Ferguson] si podía asistir”, reconoció en una entrevista con el portal británico The Guardian. “[Ferguson] Me cedió un avión privado para que pueda regresar a casa [en Suecia] y estar presente”, reveló.

“Tan sólo estuve 10 semanas allí, pero me hicieron sentir de la mejor manera”, reconoce Larsson, que se vio obligado a regresar a Suecia tras el préstamo para completar su contrato con el Helsingborg, club del cual surgió y donde jugó gran parte de su carrera.

Dejar el Manchester United es el mayor arrepentimiento de su carrera

“Debí haberme quedado, hubiera ganado la Premier League y hubiera jugado al menos una temporada más”, reflexiona Larsson. El sueco llegaba tras un corto período en el mencionado Helsinborg, y tras haber destacado durante un par de temporadas en el Barcelona.

Aunque su reconocimiento se lo principalmente con la camiseta del Celtic, donde llegó a convertir más de 170 goles en 220 partidos, y donde pasó siete temporadas.

“Aún tenía contrato con el Helsingsborg, y sentí que, teniendo el contrato firmado, tenía que completarlo”, es la respuesta a su abrupta salida del Manchester United.

Larsson añora su estadía en Old Trafford

No sólo Ferguson le hizo sentir bienvenido en el United, sino que el equipo también se encargó de ello. “Durante ese tiempo viví en el [Hotel] Lowry. Louis Saha y Patrice Evra me sacaban a almorzar, Wayne Rooney también y me hicieron sentir como que se preocupaban por mí”, relata Larsson.

Para cerrar, volvió a referirse a Sir Alex Ferguson, quien también fue influente en su elección de perseguir una carrera -aunque corta- como entrenador. “Aprendí mucho de Sir Alex y su forma de ser con los jugadores. No importa si eras joven o experimentado, si no estabas haciendo tu trabajo, te lo decía de frente”, destacó.