Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt y Henrik Larsson tienen un denominador común, y es que todos ellos han marcado historia en el fútbol, principalmente en la Premier League. Sin embargo, no será lo único que los una dentro de poco, ya que buscan asociarse para comprar un club del ascenso inglés y llevarlo a la máxima competición.

Sobre sus historias, cabe destacar que el primero fue figura del Arsenal de Los Invencibles, el neerlandés vistió durante más de 300 partidos la camiseta del Liverpool, mientras que Larsson jugó en el Manchester United sobre el final de su carrera.

No obstante, regresando al tema, el agente Rob Jansen afirmó que los tres ex futbolistas buscarían involucrarse de lleno en este club. “Ahora mismo estamos mirando en League Two y League One”, explica Jansen. “Lo hacemos con gente alrededor nuestro y con financieras, no es necesario que sea un club londinense”, agregó el agente.

Cada uno tendría un rol en este equipo

Jansen también confirmó que el trio de leyendas no sólo busca comprar un equipo, sino que estan interesados en estar altamente involucrados en el día a día de dicho club.

El rol de Dennis Bergkamp sería ocuparse de la academia de dicho club, luego de hacerse cargo de las categorías inferiores del Ajax tras retirarse. Henrik Larsson tomaría el rol del manager del club y lideraría el proyecto deportivo, algo con lo que tiene experiencia, tras dos pasos por el Helsingborgs de su Suecia natal.

Finalmente, Kuyt se haría cargo de la directiva del club. Además, añadirían al entrenador Ronald Koeman al proyecto, quien actualmente es el seleccionador de los Países Bajos, con contrato hasta 2026.

Llegar a la Premier League, el gran objetivo

“El plan es manejar el club en el sentido más amplio de la palabra”, reconoce Jansen. “Será de la forma en la que debe ser. Entrenamiento, hospitalidad, merchandising, marketing, todo. Tenemos un grupo y tal vez una o dos personas más que se unirán”, completó el agente encargado de liderar la parte inicial del proyecto.

Esta parte inicial es encontrar objetivos potenciales en tercera y cuarta división inglesa, charlar con sus directivas y verificar si están dispuestas a vender el club a este grupo de ex futbolistas. Por supuesto, una vez que tomen control de algún club, la intención y la visión es llegar a la Premier League.