La desafiante declaración de Max Verstappen luego de que Franco Colapinto corrió en karting

Franco Colapinto está disfrutando de sus merecidas vacaciones en Argentina. Luego de su buena experiencia en las 9 carreras que disputó en la Fórmula 1, el piloto nacido en Pilar aprovecha el fin de año para estar cerca de su familia y amigos. En las últimas horas, se viralizaron algunas imágenes y videos donde se lo vio corriendo en karting en Zárate. Precisamente, esto coincide con unas llamativas declaraciones del campeón Max Verstappen sobre esta disciplina.

Colapinto, quien no tiene su futuro definido, aunque todo parece indicar que será piloto reserva de la escudería Williams en 2025, aprovechó todo un día para visitar un kartódromo de la localidad de Zárate. El propio piloto de 21 años compartió en sus redes sociales varias fotos y videos respecto a esta visita especial.

Entre los videos que se viralizaron en redes, se pudo ver a Colapinto manejar un karting en este circuito, además de compartir varios momentos tiernos con niños en el lugar. De hecho, hasta llevó a una niña dentro del karting. “La llevé a dar una vueltita“, escribió el piloto de Williams en su Instagram.

Mientras el piloto pilarense sigue con sus vacaciones, su futuro en la Fórmula 1 luce incierto. Todo apunta a que seguirá como piloto reserva de Williams y la idea del jefe James Vowles sería que realice pruebas privadas a bordo de un monoplaza de hace dos temporadas. Al mismo tiempo, siguen los rumores sobre una posible llegada a Alpine en caso de que Jack Doohan no esté a la altura para 2025.

Max Verstappen criticó a los kartings justo cuando Franco Colapinto corrió en uno

Pero del otro lado del mundo, Max Verstappen, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, no tuvo una buena opinión sobre los kartings. En una entrevista para el diario De Telegraaf, el neerlandés consideró que este tipo de disciplinas a motor no da las mismas posibilidades a todos los que sueñan con llegar a las categorías más importantes del automovilismo mundial.

“El karting se ha vuelto muy caro“, cuestionó Verstappen justo cuando Colapinto estuvo en Argentina a bordo de uno de estos vehículos en un kartódromo. Para el multicampeón de la F1 con Red Bull Racing, hoy por hoy lo mejor son las carreras de simulador.

Colapinto, junto a Mati Bonvin, director del MB1 Racing Kart (Instagram @matibonvin_mb1).

“Por eso intento hacer que las carreras en el mundo de la simulación sean más atractivas. Que también tienes la oportunidad de crecer a través de las carreras en un simulador. Esa es mi pasión. Por ejemplo, ahora estamos trabajando para que un chico inglés de mi equipo (Redline, ed.), Chris Lulham, pase al automovilismo ‘real'”, opinó.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Países Bajos empieza a hacerse un nombre en el automovilismo. “Como neerlandés, durante mucho tiempo no te tomaron en serio. Si nos fijamos en los países dominantes en el deporte del motor, no estábamos entre ellos. Eso ahora está cambiando un poco. La Fórmula 1 es un deporte orientado a los ingleses y en términos de medios y cosas así eres una minoría. Pero en términos de pilotos, cada vez resulta más evidente que los muy buenos pilotos también pueden venir de los Países Bajos y no sólo de los países donde se compite habitualmente”, dijo.

Así quedó la grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025

Red Bull Racing: Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda).

McLaren: Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia).

Ferrari: Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña).

Mercedes: George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia).

Aston Martin: Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá).

Alpine: Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia).

Haas: Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña).

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia).

Williams: Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España).

Sauber: Nico Hulkenberg (Alemania) – Gabriel Bortoleto (Brasil).

