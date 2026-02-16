Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses

Luego de un mes de incertidumbre en su regreso a Sevilla tras pasar 18 meses a préstamo en River, en donde no tuvo la continuidad esperada, el defensor central de 27 años, Federico Gattoni, volvió a sumar minutos en un partido oficial y así cortó una racha de casi un año sin jugar.

Es que, en el empate 1 a 1 entre Sevilla y Alavés, por la fecha 24 de LaLiga, el ex San Lorenzo y Anderlecht ingresó a falta de 9 minutos en lugar de Agoumé. Este fue su regreso a las canchas en el club español, en el que no jugaba desde el 26 de noviembre de 2023.

Además, este encuentro significó su regreso a las canchas luego de 11 meses. Su último partido fue el 19 de marzo del año pasado, cuando completó los 90 minutos en el triunfo de River 2 a 0 frente al Club Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Después de esta presentación, el central dejó de ser tenido en cuenta por Gallardo, a tal punto que alternó entre suplencias y no convocatorias. En diciembre, luego de que River no hiciera uso de su opción de compra, el futbolista tuvo que regresar a Sevilla, club dueño de su pase.

En el elenco español, el defensor vivió un mes de incertidumbre ya que la principal idea era una nueva cesión para sumar minutos. Al no tener ofertas contundentes, se quedó a pelearla en el equipo de Almeyda, y luego de tres partidos consecutivos como suplente, volvió a jugar.

Tras este encuentro, en sus redes sociales el futbolista publicó un posteo en el que mostró su felicidad por el regreso a las canchas. “Una sensación hermosa volver a jugar, disfrutando cada segundo. Gran esfuerzo de todos en un partido cuesta arriba. Vamos para adelante, juntos! A seguir, Sevilla!”, tiró.

Publicidad

Publicidad

ver también La dura sanción ejemplificadora que LaLiga le aplicaría a Matías Almeyda

Los números de Federico Gattoni en River

En su paso por el club de Núñez, el defensor central de 27 años disputó un total de 7 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, fue amonestado en dos oportunidades y recibió una expulsión en 506 minutos en cancha.

Datos claves