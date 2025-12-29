Es tendencia:
El duro recibimiento de la prensa española a Federico Gattoni tras su vuelta a Sevilla desde River: “Fracasada cesión”

En Europa no tuvieron piedad con el defensor, a quien ya buscan ubicarlo "con rapidez" en otro club para no lidiar con un inconveniente administrativo.

Por Bruno Carbajo

Federico Gattoni se fue de River y afronta un presente complicado en Sevilla.
El ciclo de Federico Gattoni en River se cerró de la manera más fría posible: sin minutos y sin despedida oficial en redes sociales. Sin embargo, su aterrizaje en Europa estuvo lejos de ser un alivio. Al presentarse en Sevilla, dueño de su ficha, la prensa española lo recibió con un análisis lapidario sobre su actualidad y el dolor de cabeza que representa para la planificación del club.

El defensor central, que había llegado a Núñez en 2024 bajo por pedido de Martín Demichelis, no logró hacer pie. Tras la llegada de Marcelo Gallardo, quedó totalmente relegado, al punto de entrenar separado del plantel profesional en las últimas semanas. Ahora, en su vuelta al Viejo Continente, la etiqueta que le pusieron los medios locales es contundente.

El diario deportivo AS, uno de los más prestigiosos de España, fue determinante a la hora de describir la situación del ex San Lorenzo. En un artículo firmado por el periodista José María López, se calificó su retorno como la llegada de una “cara nueva, esperada y no deseada”.

El medio no dudó en catalogar su estadía en Argentina como una “fracasada cesión a River Plate“, remarcando que el jugador se encontró con un escenario adverso tras el cambio de entrenador. “Su valedor, Demichelis, fue destituido rápidamente y llegó un Gallardo que no contó con él“, escribió. Los números lo respaldan: en un año y medio de contrato, Gattoni apenas disputó siete encuentros, con una participación casi nula en el 2025.

La urgencia de Sevilla

Más allá de lo deportivo, el regreso de Gattoni también representa un inconveniente administrativo para el Sevilla. Es que el club andaluz no tiene fichas libres para inscribirlo y el defensor tiene contrato vigente hasta 2027.

Publicidad

Bajo este contexto, la directiva sevillista corre contra el reloj. “El club espera poder colocarlo con rapidez en el mercado sudamericano. En caso contrario, el problema sería grave“, advierten desde AS. La intención es encontrarle un nuevo destino a préstamo o venta lo antes posible, ya que no entra en los planes del entrenador, Matías Almeyda, y su salario ocupa un espacio que el club necesita liberar.

Gattoni se irá de River y volverá al Sevilla de España.

Un adiós por la puerta de atrás

La salida de Gattoni de River contrastó con la de otros referentes que dejaron el club en este mercado, como Enzo Pérez o Nacho Fernández. Mientras que a ellos se les dedicaron posteos emotivos, para Gattoni no hubo despedida en redes sociales, salvo una mención formal en la web oficial.

Publicidad

El propio jugador se encargó de cerrar su etapa con un mensaje en su cuenta personal, donde posteó una foto junto a los preparadores físicos con los que trabajó a contraturno. “Seguimos enfocados, como siempre, mirando para adelante. ¡Qué placer fue trabajar con este equipo de profesionales y por sobre todo buena gente!“, expresó. Ahora, su mirada está puesta en resolver su futuro, sabiendo que en Sevilla no hay lugar para él.

Datos clave

  • Federico Gattoni regresó a Sevilla tras disputar apenas siete partidos en River.
  • El diario AS calificó su vuelta como “no deseada” por falta de cupos.
  • Tiene contrato hasta 2027, pero buscan ubicarlo urgentemente en el mercado sudamericano.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

