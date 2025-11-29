Se va y River lo ignoró: el único jugador que no fue despedido por el club durante el éxodo planificado por Marcelo Gallardo

River se encuentra en medio de un profundo proceso de reestructuración de plantel. En las últimas horas se consumieron emotivas despedidas a referentes y héroes de la institución, comoEnzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco, sumado a Miguel Ángel Borja. Sin embargo, en medio del éxodo, hubo un nombre que pasó prácticamente inadvertido para las redes y la comunicación oficial del club: Federico Gattoni.

El defensor, cuyo préstamo finaliza a fin de año y debe regresar al Sevilla de España, se convirtió en el único jugador que fue “ignorado” en los homenajes públicos. Mientras que el resto de jugadores mencionados recibió un posteo individual, Gattoni no tuvo ninguna mención especial por parte del Millonario.

La presencia de Gattoni se dio únicamente en el sitio web oficial del club. Allí, River publicó un artículo bajo el título “Jugadores que finalizan su contrato con el Club“, donde el tratamiento dado al zaguero fue escueto y bajo cierto tono protocolar.

El exdefensor de San Lorenzo fue mencionado solo en el último párrafo del texto, con una simple frase: “Federico Gattoni disputó siete partidos en River; finalizará su préstamo en el Club y volverá a Sevilla“. Aunque también la nota tuvo su espacio en el que diferenció al jugador del resto: no incluyó una foto de Gattoni en la portada, siendo el único de los protagonistas que abandonan el club que no apareció en la imagen.

El artículo de la página oficial de River anunciando la salida de varios jugadores del club (Foto Captura).

La despedida silenciosa de Gattoni

Este contraste se acentúa con la manera en que el propio jugador optó por despedirse de Núñez. Lejos de los flashes de los referentes, Gattoni utilizó sus redes para agradecer su tiempo en el club con una particular fotografía: posando junto al Cuerpo Médico de la institución. “Qué placer fue trabajar con este equipo de profesionales y, por sobre todo, buena gente”, expresó el marcador central, dejando en claro su gratitud hacia el personal de apoyo.

El ciclo de Gattoni en River, que comenzó a mediados de 2024, estuvo marcado por las pocas oportunidades, especialmente tras los regresos de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, concluyendo sin pena ni gloria, con apenas siete partidos disputados. A fin de cuentas, la llamativa “omisión” del club en su despedida es el último capítulo de una etapa que, para el defensor, nunca terminó de encajar en su carrera.

