La dura sanción ejemplificadora que LaLiga le aplicaría a Matías Almeyda

Matías Almeyda otra vez quedó en el centro de la polémica por un cruce con un árbitro, pero en este caso con una expulsión y algunos detalles adicionales que podrían costarle una sanción pocas veces antes vista en el fútbol español. Fue este último sábado en el partido que el Sevilla, que se está jugando la permanencia, empató 1 a 1 con el Alavés de Eduardo Coudet.

El ambiente se caldeó bastante ya a los 16 minutos cuando Juanlu Sánchez Velasco fue expulsado por doble amarilla. Con lo cual, el conjunto de Nervión debió disputar prácticamente todo el partido en el Estadio Sánchez Pizjuán con un hombre menos. Desde entonces, los cruces entre el cuerpo técnico encabezado por Almeyda y el juez de campo fueron permanentes y con un tono ascendente.

A punto tal que, faltando 5 minutos para el final, por un reclamo efusivo que decantó en un frente a frente con el árbitro Iosu Galech, el Pelado fue expulsado. Y al respecto, se conocieron mayores detalles con el informe del colegiado que la RFEF filtró a la prensa española: “En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”.

Además, Galech añadió que “una vez expulsado”, Almeyda ”se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Se les señaló que debían dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada o desde cualquier lugar de las instalaciones. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria”.

Cada uno de los episodios desarrollados por el árbitro deben ser analizados por el tribunal de disciplina de la RFEF dentro de los artículos 127 y 124. Y en ese sentido, según manejan varios medios del país de la Península Ibérica, a Matías Almeyda podría caberle una pena de hasta 11 partidos. De ser así, en caso de continuar en el cargo (algo que también está en tela de juicio por estas horas), recién podría reaparecer para las últimas tres jornadas de LaLiga.

Los partidos del Sevilla que se perdería Matías Almeyda

Matías Almeyda no podría estar en el banco frente al Getafe el 22 de febrero, Real Betis el 1 de marzo, Rayo Vallecano el 8 de marzo, Barcelona (15/3), Valencia C. F. (22/3), Real Oviedo (5/10) Atlético de Madrid (12/10), Levante (22/10), Osasuna (26/10), Real Sociedad (3/5) y Espanyol (10/5).

Su regreso sería para manejar los hilos del equipo ante Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, los días 13, 17 y 24 de mayo.