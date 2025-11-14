El drama de Federico Gattoni: borrado en River y en Sevilla ya advierten el conflicto que generará su regreso

Dentro de la enorme cantidad de salidas que se esperan en River después de diciembre, una de las que ya está asegurada es la de Federico Gattoni. El defensor finalizará su préstamo de 1 meses y deberá volver a Sevilla, donde están lejos de esperarlo con los brazos abiertos.

La incorporación del zaguero surgido en San Lorenzo no salió bien: jugó apenas 7 partidos y no suma minutos desde marzo, cuando fue titular en la victoria ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. Desde el regreso del Mundial de Clubes, el jugador no fue convocado ni una sola vez.

Gattoni quedó completamente relegado en la consideración y su permanencia en el club de Núñez fue solo por una cuestión económica: salía más barato dejarlo colgado hasta diciembre que finalizar su cesión el 30 de junio. Como si fuera poco, en España ya advirtieron que su retorno será un problema.

Gattoni no tendrá lugar en Sevilla

El Sevilla de Matías Almeyda perdió más de lo que ganó en lo que va de LaLiga y la vuelta del actual defensor de River no es más que un dolor de cabeza. El club español quiere hacer un buen mercado de pases en invierno, pero el zaguero argentino complica los planes.

“Llevamos meses trabajando tanto en el mercado de invierno como en el del próximo verano. El problema es que tenemos 25 fichas utilizadas y además vuelve Gattoni“, advirtió Antonio Cordón, director de fútbol del conjunto andaluz, que adelantó: “Tenemos una hoja de ruta que esperamos cumplir pero se tendrán que producir salidas para que haya entradas”.

El defensor fue comprado a comienzos de 2023 y se quedó cedido en San Lorenzo seis meses más. Luego de disputar apenas 4 partidos (126 minutos y un gol), fue prestado a Anderlecht. Con solo 10 compromisos disputados en Bélgica, volvió y se marchó a River, donde tampoco pudo ganar continuidad.

De esta manera, todos los caminos conducen a una nueva salida de Gattoni. Sin embargo, desprenderse del jugador será más difícil que hace un año y medio, teniendo en cuenta que arrastrará una inactividad de 9 meses y no pudo revalorizarse en River.

Los números de Federico Gattoni en River

Federico Gattoni llegó de la mano de Martín Demichelis y fue uno de los pocos jugadores de su ciclo que se mantuvo en el club con la conducción de Marcelo Gallardo. Desde su presentación, disputó un total de 7 partidos (el último fue el 19 de marzo), sin convertir goles ni aportar asistencias en sus 506 minutos en cancha.

