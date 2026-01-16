Una de las bombas del mercado de enero de este 2026 acaba de ser confirmada ni más ni menos que por Fabrizio Romano. Y no es el fichaje de Marc Guehi por el Manchester City, sino la salida de Marc-André ter Stegen del Barcelona luego de más de 10 años y 423 partidos en el club

El Barcelona contrató a Joan García seis meses atrás como su nuevo arquero titular, lo cual relegó a Marc-André ter Stegen a un rol secundario. Las dos graves lesiones que sufrió el arquero alemán en este último tiempo tampoco ayudaron a su continuidad, a pesar de ser uno de los capitanes del plantel en los últimos años, tras la salida de Messi del club culé.

Marc-André ter Stegen se va del Barcelona.

Ahora, según informó Fabrizio Romano, el arquero habría aceptado su salida al Girona en una cesión por el resto de la temporada, acuerdo que terminará de cerrarse la próxima semana. Cabe destacar que ter Stegen tiene contrato con el Barça hasta 2028.

En Girona, ter Stegen compartirá equipo con Echeverri y Gazzaniga

El Girona, que actualmente marcha en el puesto 12 de LALIGA, con 21 puntos, igualado con Getafe, cuenta con dos futbolistas argentinos en su plantel. Uno es el Diablito Echeverri, quien también llegó en este mercado, tras su paso por el Bayer Leverkusen.

Gazzaniga es el titular en Girona, y ahora peleará el puesto con ter Stegen.

El otro es Paulo Gazzaniga, el arquero argentino con el que peleará por el puesto de titular dentro del primer equipo. Gazzaniga había quedado como el único guardameta tras la pelea de Dominik Livakovic con el entrenador del Girona, y ser tildado de “no priorizar al club”.

Ambos jugadores argentinos formaron parte de la Selección Argentina en esta etapa de Lionel Scaloni al mando de la albiceleste. Aunque la llegada de ter Stegen pondrá casi imposible que Gazzaniga se gane un lugar de cara al Mundial 2026.

Datos clave

Marc-André ter Stegen acuerda su cesión al Girona por el resto de la temporada actual.

acuerda su cesión al por el resto de la temporada actual. El arquero alemán deja Barcelona tras 10 años y 423 partidos disputados en el club.

tras y disputados en el club. Compartirá equipo con Echeverri y competirá el puesto con el arquero Paulo Gazzaniga

