Mastantuono recupera confianza a fuerza de elogios en Real Madrid: “Lo que no tienen Rodrygo ni Brahim”

Real Madrid ha comenzado a dejar atrás el desconcierto por la final de Supercopa de España perdida ante Barcelona, que derivó en la salida de Xabi Alonso, y la eliminación en Copa del Rey ante Albacete, en el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo. El triunfo 2-0 como visitante ante Villarreal fue su tercero consecutivo, tras imponerse por el mismo marcador a Levante y golear más recientemente 6-1 al Mónaco por la Champions League.

También Franco Mastantuono, que por segundo partido consecutivo recibió la oportunidad de alinear como titular, tuvo una actuación más que convincente para de a poco ir silenciando las críticas que venía recibiendo desde que volvió a las canchas tras una pubalgia que atentó contra su rendimiento y lo hizo perder terreno.

El argentino fue una pieza clave por despliegue, recorriendo largas distancias para colaborar en la recuperación de la pelota ante un equipo que también llegaba prendido en las primeras posiciones de LaLiga. Eso, sumado a pinceladas de talento en ofensiva, lo llevó a cambiar críticas por elogios en redes sociales.

“He visto muy pocos extremos derechos que ayuden tanto en defensa como Franco Mastantuono. Es una de las claves de este Real Madrid. Lo que aporta este jugador no lo tienen ni Rodrygo ni Brahim. Ellos te pueden aportar otras cosas, pero Real Madrid necesita esto“, reflexionó en X un fanático del equipo Merengue.

“Cada vez con más confianza. Cada vez más asentado. Cada vez más comprometido. Y cada vez aportando más en el Real Madrid. Hoy volvió a ser titular y, sí, Franco Mastantuono volvió responder con la camiseta del club más grande del planeta. El chico de 18 años de edad va soltándose más con balón y su sacrificio defensivo está siendo descomunal. Ojalá sea el inicio de su camino a la consolidación en la élite”, destacaron desde Invictos sobre el argentino.

“El compromiso y la mentalidad de Franco Mastantuono es de aplaudir”, lo reconoció otro hincha. “Vaya partidazo hoy de Franco Mastantuno ante Villarreal. El mejor del partido”, lo premió otro. “Será Top 3 del Balón de Oro”, vaticinó uno mucho más entusiasta. “Mastantuono ya está pegándole al balón como si Toni Kroos le hubiera pasado el testigo directamente”, señaló uno más.

¿Qué había dicho Mastantuono de las críticas?

Tras marcar ante Mónaco su primer gol en Champions League, Franco Mastantuono se había referido a las críticas que recibió de parte de los propios hinchas del Real Madrid. “Las entiendo, desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí. Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y que soy la peor compra de Real Madrid. No me creo que soy Messi, nunca voy a ser Messi, ni tampoco soy la peor compra de Real Madrid. Las críticas con mala intencion sí duelen pero en la elite del fútbol las críticas son justas“, fueron sus palabras.

Data clave