Camino allanado: el panorama favorable que se le presentó a Mastantuono para consolidarse en Real Madrid

El presente que atraviesa Real Madrid es complicado de entender y muy cambiante con el paso de las semanas. En ese sentido, las ausencias de sus futbolistas estrellas son un inconveniente mayúsculo mientras buscan dominar cada una de las competiciones. Pero al mismo tiempo, Franco Mastantuono se ve favorecido ya que recupera mucho terreno y ahora está ante una chance única.

Luego de aquella recordada derrota ante Barcelona que derivó en la salida de Xabi Alonso y el arribo de Álvaro Arbeloa como entrenador, la estadía del argentino pasó por todos los planos. Pero de cara al duelo de este domingo frente a Valencia, el volante ofensivo de 18 años pica en punta para ser titular en la zona ofensiva en la siempre complicada visita al Estadio de Mestalla.

Lo cierto es que las bajas de Jude Bellingham, Rodrygo y Vinícius Júnior favorecen a Mastantuono para este encuentro. Si bien el conjunto merengue lamenta las ausencias de tres de sus principales figuras, el zurdo tiene muchas posibilidades de estar desde el arranque en el equipo titular de Real Madrid, si así lo dispone su director técnico, tal como se espera que suceda con el ex River.

Franco Mastantuono, jugador argentino de Real Madrid. (Getty Images)

En el caso del británico se trata de una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda y se estima una recuperación de dos meses. Por otro lado, los brasileños no están disponibles por otras cuestiones: Goes por una tendinosis en el isquio de la pierna derecha y Vini por suspensión a raíz de acumulación de tarjetas amarillas. Así, le allanaron el camino a Franco Mastantuono.

Los elogios de Arbeloa a Mastantuono

En la previa de este compromiso estelar que se lleva las luces de la fecha 23 de LaLiga, Álvaro Arbeloa asistió a la conferencia de prensa protocolar y se refirió a Mastantuono. “Es joven y llegó al Real Madrid muy pronto, con un potencial tremendo y la capacidad de jugar por banda y superar a los defensas“, manifestó el director técnico interino de la Casablanca, al menos hasta junio.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es potente, tiene un gran regate, trabaja duro y aporta intensidad al juego“, expresó pocos segundos más tarde. “Llegar al Real Madrid no es fácil, pero sus cualidades se ven enseguida. Estoy muy contento con su trabajo y compromiso“, completó en su respuesta sobre el argentino.

Franco Mastantuono, jugador argentino de Real Madrid. (Getty Images)

