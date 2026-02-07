Álvaro Arbeloa dio su veredicto sobre Mastantuono tras su primer mes como DT del Real Madrid: “Ha llegado muy joven”

Los primeros seis meses de Franco Mastantuono en Real Madrid dejan un saldo de 3 goles y 1 asistencia en 23 partidos, números que impresionan poco en la capital española, donde les importa poco que tenga 18 años y miden con la vara más alta posible a todos los futbolistas del plantel. No obstante, cabe destacar que, en el medio, hubo un cambio de entrenador.

Álvaro Arbeloa llegó el pasado 12 de enero al club, tras la destitución de Xabi Alonso. Y si bien aún no llegó a completar su primer mes como DT del Real Madrid, el español respondió ante la consulta de la prensa y explicó cuál es su visión sobre Mastantuono.

Arbeloa se refirió a lo que ve en Mastantuono y lo que le da a su Real Madrid. (Getty)

“Mastantuono creo que es un chico que ha llegado muy joven al Real Madrid“, aclaró Arbeloa al iniciar su análisis. En un primer momento, parecía que se venían algunas palabras duras para el argentino, pero el entrenador rápidamente cambió el tono de su declaración y expresó: “Tiene muchísimo potencial, con unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde, pero también para jugar por dentro”.

“Creo que tiene una gran potencia, conducción y sobre todo muchísimo trabajo“, agregó Arbeloa. “Nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Evidentemente, esperamos que siga mejorando”, destacó.

Potencia, conducción y trabajo, las principales virtudes de Mastantuono para Arbeloa. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, es un club muy exigente, pero cuando uno ve a Franco jugar, uno ve las capacidades que tiene y el gran jugador que es. Personalmente estoy muy contento por su trabajo, su implicación y lo que nos está dando en el campo. Estoy seguro que va a ir a más“, sentenció el entrenador español.

Desde la llegada de Arbeloa, Mastantuono fue titular en cinco de los seis partidos que jugó el Real Madrid, y convirtió dos de los tres goles que convirtió en la temporada. El extremo argentino parece haber encontrado una nueva confianza con Arbeloa en el banco merengue, y habrá que ver cómo continúa su evolución.

En síntesis

Álvaro Arbeloa destaca el potencial, conducción y desborde de Franco Mastantuono en el ataque.

destaca el de Franco Mastantuono en el ataque. El extremo aporta intensidad y trabajo tanto por fuera como por dentro del campo.

tanto por fuera como por dentro del campo. Mastantuono anotó dos goles en seis partidos bajo la reciente dirección técnica de Arbeloa.

Publicidad