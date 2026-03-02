La prensa española le puso un “1” a Mastantuono tras su expulsión en la derrota del Real Madrid

Real Madrid cayó ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, algo que no se suele escuchar. El merengue de Arbeloa tuvo un partido muy pobre, pero incluso en una floja actuación de todo el equipo, Franco Mastantuono se llevó la mayoría de las críticas. Por su expulsión, pero también por lo que mostró en cancha en los pocos minutos que disputó.

El diario As calificó a Mastantuono con un “1”, luego de su ingreso en el minuto 69′, y hasta la tarjeta roja que le mostró el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz por una supuesta agresión verbal. Algo que se sabrá más en detalle una vez que sea publicada el acta oficial del árbitro.

Mastantuono se fue expulsado sobre el final tras un cruce con el árbitro Muñiz Ruiz. (Getty)

En cualquier caso, la calificación para Mastantuono no fue únicamente por la tarjeta roja, sino por su rendimiento en cancha. Desde As evaluaron a Mastantuono como un jugador que hizo “muy, muy poco“, y detallaron: “Lento en banda para marcharse del lateral, poco incisivo en los balones en profundidad y sin probar el disparo desde lejos. Pasando de puntillas por noches en las que debería pisar con fuerza”.

Desde el medio destacaron que, con ese rendimiento “recuperar la titularidad le es un imposible“, y advirtieron que su exabrupto verbal le podría costar una dura sanción y varios partidos fuera de las canchas, ya que no únicamente se cruzó con el árbitro, sino que una vez expulsado, también le dijo algo al cuarto árbitro, mientras se retiraba del campo de juego.

Su cruce con el cuarto árbitro le podría costar incluso más. (Getty)

