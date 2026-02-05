Franco Mastantuono recordó su golazo en el Superclásico entre River y Boca, y confesó que contó con una ventaja

El 27 de abril de 2025, River le ganó por 2-1 a Boca tras los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel anotó el empate parcial. Para destrabar el Superclásico, el ahora futbolista de Real Madrid anotó un verdadero golazo de tiro libre, además de que rompió un récord en la historia del Millo.

Cuando se disputó aquel Superclásico, el oriundo de Azul tenía 17 años, 8 meses y 3 días. Así fue que superó la marca que ostentaba Javier Saviola, quien era el futbolista más joven en anotarle un tanto al eterno rival. Incluso, se posicionó como el segundo juvenil en marcar en un River – Boca: el récord lo tiene Abel Alves, ex jugador azul y oro que en 1975 convirtió con 17 años, 8 meses y 7 días.

Más allá de las estadísticas y las marcas que logró el zurdo, en las últimas horas mantuvo una charla con el streamer Davoo Xeneize, a quien le confesó que tuvo una gran ayuda para dejar sin chance alguna a Agustín Marchesín, quien vio debajo de los tres palos cómo la pelota se iba al fondo de la red.

Si bien la tecnología reveló que el disparo de Mastantuono partió a 28.1 metros del arco boquense, en aquel entonces también confirmó que el balón alcanzó una velocidad máxima de 82 kilómetros por hora. No obstante, y a modo de chicana, el 30 del Merengue le indicó al youtuber: “Estaba muy lejos, pero fue por el viento”.

Franco Mastantuono reveló por qué se fue de River

Hace algunas semanas, Franco Mastantuono brindó una entrevista exclusiva con DSports, donde hizo referencia a lo que fue su salida del club de Núñez para marcharse hacia Europa. “No dudé nunca de venir a Real Madrid“, sentenció en primera instancia, dando a entender cuál era su prioridad en el momento. “Era mi sueño y me guié por eso. Fue una decisión difícil, pero estoy muy contento“, añadió inmediatamente después.

Pocos segundos más tarde, aportó nuevos detalles. “Se dio una situación muy difícil“, volvió a insistir antes de argumentar su dilema interno. “Por un lado está el amor de chico, por haberme criado en River, que me dio de comer desde los 13 años, pero, por otro lado, era la oportunidad de mi vida para venir a Real Madrid“, dio en forma de justificación sobre la resolución que tomó.

Sin embargo, se tomó unos segundos para analizar las consecuencias que generó su salida, principalmente por las críticas que recibió de los fanáticos del Millonario. “Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui de River, no les gustó“, manifestó Franco. “Los entiendo perfectamente porque quieren que a River le vaya bien“, agregó sobre aquel suceso que debió atravesar.

En la misma línea de lo ya mencionado, volvió a hacer hincapié en lo anterior y amplió su discurso al respecto. “Para mí el sueño más grande era jugar en River“, aclaró primero. “Cuando debuto, empiezo a soñar más en grande y Real Madrid lo veía más cerca“, confesó después. “Es el sueño de cualquier jugador poder llegar al club más grande del mundo“, culminó.

