Matías Almeyda defendió a Federico Gattoni, marginado por Gallardo en River: “Se le dará el respeto que merece”

El defensor central no contó con oportunidades en el Millonario y el DT de Sevilla lo respaldó públicamente.

Por Agustín Vetere

Gattoni regresó a Sevilla tras su paso por River.
Gattoni regresó a Sevilla tras su paso por River.

En plena pretemporada en San Martín de los Andes, River Plate se prepara para las competencias del 2026 mientras Marcelo Gallardo y los dirigentes buscan mejorar al plantel a través del mercado de pases. Llegan las primeras caras nuevas, pero también hay lugar para la depuración del equipo.

Una de las salidas confirmadas es la de Federico Gattoni, que se marchó tras un año y medio sin pena ni gloria. El defensor central llegó en aquel caótico mercado de mediados de 2024 por pedido de Martín Demichelis, pero su salida y el regreso de Gallardo lo condenaron a la escasez de minutos.

Incluso, el zaguero afrontó su última etapa en el club de Núñez entrenando apartado del resto del plantel de River. Ahora, Gattoni regresó a Sevilla, equipo dueño de su pase, donde deberá resolver cómo continúa su carrera tras el trago amargo en el Millonario.

En ese contexto, Matías Almeyda, entrenador del combinado español, se refirió a la situación de Gattoni y lanzó y dardo por el trato que recibió en River: “Hablé con Gattoni. Estaba enterado de su paso por River, de que estuvo entrenando aparte”.

“Veremos lo que pasa en el mercado. Mientras tanto, se le dará el respeto que merece como profesional y como persona”, completó el ex DT de River, que no confirmó si lo utilizará en esta temporada.

Los números de Gattoni en River

Desde su arribo en la mitad de 2024, Gattoni tuvo participación en solo 7 partidos entre todas las competencias, totalizando 506 minutos. No anotó goles, recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

El duro recibimiento de la prensa española a Federico Gattoni tras su vuelta a Sevilla desde River: "Fracasada cesión"

El duro recibimiento de la prensa española a Federico Gattoni tras su vuelta a Sevilla desde River: “Fracasada cesión”

En síntesis

  • Federico Gattoni regresó a Sevilla tras finalizar su ciclo en River Plate.
  • Disputó apenas 7 partidos y 506 minutos desde su llegada a mediados de 2024.
  • Matías Almeyda, DT del equipo español, cuestionó que entrenara apartado del plantel.
Agustín Vetere

german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

