Matías Almeyda defendió a Federico Gattoni, marginado por Gallardo en River: “Se le dará el respeto que merece”

En plena pretemporada en San Martín de los Andes, River Plate se prepara para las competencias del 2026 mientras Marcelo Gallardo y los dirigentes buscan mejorar al plantel a través del mercado de pases. Llegan las primeras caras nuevas, pero también hay lugar para la depuración del equipo.

Una de las salidas confirmadas es la de Federico Gattoni, que se marchó tras un año y medio sin pena ni gloria. El defensor central llegó en aquel caótico mercado de mediados de 2024 por pedido de Martín Demichelis, pero su salida y el regreso de Gallardo lo condenaron a la escasez de minutos.

Incluso, el zaguero afrontó su última etapa en el club de Núñez entrenando apartado del resto del plantel de River. Ahora, Gattoni regresó a Sevilla, equipo dueño de su pase, donde deberá resolver cómo continúa su carrera tras el trago amargo en el Millonario.

En ese contexto, Matías Almeyda, entrenador del combinado español, se refirió a la situación de Gattoni y lanzó y dardo por el trato que recibió en River: “Hablé con Gattoni. Estaba enterado de su paso por River, de que estuvo entrenando aparte”.

“Veremos lo que pasa en el mercado. Mientras tanto, se le dará el respeto que merece como profesional y como persona”, completó el ex DT de River, que no confirmó si lo utilizará en esta temporada.

Los números de Gattoni en River

Desde su arribo en la mitad de 2024, Gattoni tuvo participación en solo 7 partidos entre todas las competencias, totalizando 506 minutos. No anotó goles, recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

