Mientras Real Madrid despedía a Xabi Alonso, Barcelona confirmó un regreso clave para aspirar a ganar más títulos esta temporada

Casi en simultáneo con la confirmación de parte de Real Madrid de la destitución de Xabi Alonso del cargo de entrenador y el nombramiento de Álvaro Arbeloa como su reemplazante, en Barcelona se hizo el anuncio del arribo al club del primer fichaje de mitad de temporada.

Los flamantes campeones de la Supercopa de España en Arabia Saudita recibieron de regreso a Joao Cancelo en la ciudad Condal, procedente del Al Hilal, y este lunes le fueron realizadas con éxito las pruebas médicas que lo dejaron en condiciones de firmar este martes su nuevo vínculo con el club.

El portugués, que había estado en Barcelona cedido por Manchester City durante la temporada 2023/2024, llega para reforzar la que probablemente sea la posición con mayor déficit dentro del plantel, porque el francés Jules Koundé ha tenido varios problemas en el lateral derecho durante el presente curso, evidenciados incluso el último domingo en los duelos mano a mano con Vinícius durante la final ante Real Madrid.

Cancelo, de 31 años, vuelve al club otra vez en calidad de préstamo, aunque ahora es propiedad del Al Hilal, que lo firmó hasta junio de 2027 y consiguió que el club culé se haga cargo del 30 por ciento de su ficha durante su estadía, que será hasta final de temporada.

Los números de Cancelo en su primera etapa en Barcelona

Durante su cesión para la temporada 2023/2024, Joao Cancelo disputó un total de 42 partidos oficiales en Barcelona, en los que contabilizó 3.318 minutos de juego, aportando cuatro goles y cinco asistencias. Su cuenta pendiente como blaugrana fue coronar en una temporada que no tuvo títulos para el equipo.

Flick dio el visto bueno

Las dudas que ha dejado Jules Koundé en el lateral derecho habían dejado planteada la necesidad de encontrar otro futbolista para cubrir esa posición y Hansi Flick hizo saber a la directiva que no era oportuno apostar por canteranos como Cortés o Cuenca para la segunda mitad de la temporada, en la que se definirán todos los títulos por los que compite el equipo. Fue por esa razón que aceptó el arribo de un jugador de experiencia, incluso cuando el nombre de Joao Cancelo no lo entusiasmaba especialmente.

