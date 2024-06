Sería apenas la tercera ocasión que el DT catalán se ve obligado a quebrantar su "propia regla de transferencias no escrita".

Manchester City acabó la temporada europea como flamante campeón de la Premier League, convirtiéndose en el primer equipo que lo logra en cuatro ediciones consecutivas. Lejos de conformarse, los Ciudadanos apuntan cada vez más alto y en las oficinas del club ya se trabaja pensando en el próximo semestre.

En ese contexto, desde el diario The Sun advierten que el conjunto inglés estaría interesado en beneficiarse del particular e “incómodo momento” que está atravesando Joshua Kimmich en el Bayern Múnich para intentar sacarlo de Alemania en lo que podría ser un traspaso de sumo impacto en la Bundesliga.

Pep lo conoce -demasiado- bien. El mediocampista alemán debutó bajo su ala y el catalán fue clave en su desarrollo como juvenil. Sin embargo, existe una peculiar regla que, si bien no está escrita, Guardiola la siguió casi a rajatabla durante su exitoso ciclo como DT.

Es que el entrenador de Manchester City nunca se permitió utilizar el poderío económico de sus clubes para traer a jugadores que ya dirigió previamente. Solo dos veces existió la excepción a la regla, cuando insistió para llevar a Thiago Alcántara al Bayern Múnich en 2013 y en el momento en el que Claudio Bravo aterrizó en Inglaterra para jugar con los Ciudadanos en 2016. ¿Habrá un tercer caso?

The Sun: Joshua Kimmich interesa en Manchester City

Kimmich y Vinícius en las semifinales de la Champions League 2023-24. (Foto: Getty)

Joshua Kimmich no está en su mejor momento en el Bayern Múnich. Desde críticas públicas a sus compañeros hasta su cambio de posición bajo el mando de Thomas Tuchel, el caos provocado por la pobre temporada el gigante bávaro hizo que, según informa The Sun, el mediocampista se replanteara su futuro allí.

Kimmich tiene contrato en el Bayern hasta junio de 2025 y su permanencia no está asegurada, dicho por el propio jugador. “Mi futuro no sólo depende de mí; ¿qué es lo que quiere el club? Todavía me queda un año de contrato”, aseguró ante la prensa antes de unirse al plantel de Alemania para la Eurocopa 2024.

No obstante, Joshua dejó en claro cuál es su preferencia: “El Bayern es mi primer punto de contacto”. Esta novela no hizo más que comenzar y en Alemania se seguirá casi como un partido de fútbol el desarrollo de las charlas para renovar el vínculo de Kimmich. Eso sí, a partir de 2025 podrá negociar por un pre-contrato con cualquier otro club interesado.