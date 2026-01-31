Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Levante por LALIGA 2025/26

El delantero argentino esperará su oportundiad desde el banco de suplentes contra el colista de la competición.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez será suplente vs. Levante por LALIGA
© GettyJulián Álvarez será suplente vs. Levante por LALIGA

El de este sábado parecía un partido ideal para que Julián Álvarez pusiera fin a su sequía goleadora en Atlético de Madrid. Sin embargo, al confirmarse las formaciones del colchonero y Levante en el duelo por fecha 22 de LALIGA, lo más llamativo fue la ausencia del delantero argentino en el once inicial.

El Cholo Simeone tomó la decisión de dejar a Julián Álvarez en el banco de suplentes, y en su lugar optó por una delantera liderada por Alexander Sorloth como referencia, y con los argentinos Nico González y Thiago Almada por las bandas.

Julián Álvarez no será titular vs. Levante hoy. (Getty)

Julián Álvarez no será titular vs. Levante hoy. (Getty)

Hay dos razones que explican la decisión del Cholo Simeone de dejar a Julián Álvarez en el banco de suplentes; una es la acumulación de partidos y carga de minutos. Julián jugó dos partidos completos en los últimos siete días (vs. Mallorca por LALIGA y vs. Bodo/Glimt por Champions), con un viaje a Noruega incluido.

Pero, por otro lado, el preocupante presente del ex delantero de River y el Manchester City también es factor. Julián Álvarez lleva 9 partidos sin convertir goles con el colchonero, y tiene apenas 11 en lo que va de la temporada.

Formaciones Levante vs. Atlético de Madrid

Publicidad

Tabla de posiciones de LALIGA 2025/26

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Los jugadores argentinos de Atlético de Madrid que no cenaron con Scaloni en España
Selección Argentina

Los jugadores argentinos de Atlético de Madrid que no cenaron con Scaloni en España

Yuri Alberto es apuntado para suplir a Julián Álvarez
Fútbol europeo

Yuri Alberto es apuntado para suplir a Julián Álvarez

El rival del Atlético de Madrid en los Play Off
Fútbol europeo

El rival del Atlético de Madrid en los Play Off

San Lorenzo y Central Córdoba se miden en el Bajo Flores
Fútbol Argentino

San Lorenzo y Central Córdoba se miden en el Bajo Flores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo