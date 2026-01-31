El de este sábado parecía un partido ideal para que Julián Álvarez pusiera fin a su sequía goleadora en Atlético de Madrid. Sin embargo, al confirmarse las formaciones del colchonero y Levante en el duelo por fecha 22 de LALIGA, lo más llamativo fue la ausencia del delantero argentino en el once inicial.

El Cholo Simeone tomó la decisión de dejar a Julián Álvarez en el banco de suplentes, y en su lugar optó por una delantera liderada por Alexander Sorloth como referencia, y con los argentinos Nico González y Thiago Almada por las bandas.

Julián Álvarez no será titular vs. Levante hoy. (Getty)

Hay dos razones que explican la decisión del Cholo Simeone de dejar a Julián Álvarez en el banco de suplentes; una es la acumulación de partidos y carga de minutos. Julián jugó dos partidos completos en los últimos siete días (vs. Mallorca por LALIGA y vs. Bodo/Glimt por Champions), con un viaje a Noruega incluido.

Pero, por otro lado, el preocupante presente del ex delantero de River y el Manchester City también es factor. Julián Álvarez lleva 9 partidos sin convertir goles con el colchonero, y tiene apenas 11 en lo que va de la temporada.

Formaciones Levante vs. Atlético de Madrid

