Se supo lo que le dijo Franco Mastantuono al árbitro para ser expulsado en Real Madrid vs. Getafe

La roja que recibió Franco Mastantuono en el final del partido que resultó en derrota del Real Madrid vs. Getafe sorprendió a todos, puesto que fue una decisión exlusiva del árbitro, Alejandro Muñiz Ruiz, tras escuchar una agresión verbal por parte del futbolista argentino.

Horas después de terminado el encuentro, el propio árbitro se encargó de clarificar la situación en el acta arbitral que fue subida a la página oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde se deja por escrito qué fue lo que dijo Mastantuono para ser expulsado.

En el sector de expulsiones, el acta reza: “En el minuto 90, el jugador (30) Mastantuono, Franco, fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito, en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza‘”.

Mastantuono estará fuera por al menos dos partidos. (Getty)

Mastantuono y una sanción de dos y hasta tres partidos

Eso fue lo que dijo Mastantuono, que le ganó la expulsión, y que ahora lo tiene ante la clara posibilidad de ser sancionado con dos partidos por la roja directa y la agresión verbal al árbitro, tal y como se expresa el artículo 124 del código de conducta del fútbol español.

“Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Franco Mastantuono no podría jugar en los próximos compromisos del Real Madrid por LALIGA, ante Celta de Vigo y Elche; y podría incluso perderse el derbi contra Atlético de Madrid.

En síntesis