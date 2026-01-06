Racing de Estrasburgo confirmó al nuevo DT de Valentín Barco y Joaquín Panichelli tras la salida de Liam Rosenior

Apenas 24 horas pasaron desde que Chelsea le arrebató el entrenador a Racing de Estrasburgo, pero desde Francia se movieron rápido para acordar a su reemplazante para que ya se ponga a disposición del plantel que contiene a Valentín Barco y Joaquín Panichelli en sus filas.

Es que, luego de confirmar la salida de Liam Rosenior para tomar el lugar de Enzo Maresca en el conjunto de Londres, el BlueCo (grupo empresario dueño de ambos clubes) encontró al DT que tomará las riendas del conjunto de Alsacia a partir del próximo fin de semana.

Así como sucedió en 2024 con Rosenior, BlueCo optó por un entrenador inglés joven y con nula experiencia fuera de su propia tierra. En este caso, el designado para tomar las riendas del Racing de Estrasburgo será Gary O’Niel, ex entrenador de Bournemouth -donde dirigió a Marcos Senesi- y de Wolverhampton.

Con 42 años, O’Niel tendrá su primera experiencia como técnico fuera de Inglaterra, ya que además de los Cheeries y los Wolves, estuvo en como asistente en las divisiones inferiores de Liverpool en sus primeros pasos tras su retiro. Durante su carrera como futbolista pasó por West Ham, QPR, Bristol City y Norwich City entre otros, desempeñándose como volante central.

Fabrizio Romano confirmando la llegada de O’Niel a RCSA (Captura)

Al igual que Rosenior, su sistema de juego predilecto es el 3-4-1-2, y pregona un estilo de juego directo y de pases rápidos, por lo que ni Valentín Barco ni Joaquín Panichelli verán grandes cambios de participación y de variantes de estilo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, quien firmó este martes su vínculo a largo plazo con Estrasburgo.

En sus primeras palabras, tras decidir continuar con sus tareas en Chelsea, el propio Liam Rosenior dio un primer panorama sobre la reacción de los jugadores que hasta hace horas eran sus dirigidos, aunque pareció minimizar el clima de desconcierto y desazón que en realidad se vive en Alsacia.

“Tengo sentimientos encontrados, también tristeza. Estoy emocionado. Este es mi último día, la última vez que voy a despertar siendo entrenador de Estrasburgo. Estoy orgulloso de todo lo que experimenté acá. Los jugadores están muy contentos por mí. Estamos convencidos de que la gente que va a sucederme será muy competente y va a continuar llevando a este club hacia adelante“, señaló.

Y reconoció: “El timing no es perfecto. Viajé ayer junto a Marc (Keller, presidente de Estrasburgo) y David (Weir, director deportivo), no solo para hablar con un club enorme, sino también para ayudar a que este club salga adelante y sea exitoso. Sé que la gente va a decir que es un mal momento para irme“.

A la hora de justificar la decisión de dejar Racing a mitad de temporada para perseguir un objetivo personal, explicó: “No puedo decirle que no a esta oportunidad de dirigir un club y plantel increíbles, que son campeones del mundo. También puedo volver a casa a ver a mis hijos. No creo que nadie pueda cuestionar lo duro que trabajé para este club o la decisión que tomé para seguir con mi carrera”.

