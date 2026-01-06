Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Racing de Estrasburgo confirmó al nuevo DT de Valentín Barco y Joaquín Panichelli tras la salida de Liam Rosenior

Los dos futbolistas argentinos ahora estarán bajo las órdenes del inglés Gary O'Niel, luego de que Chelsea les quitará al DT que los llevó al equipo de Alsacia.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Los argentinos del Racing de Estrasburgo tienen nuevo DT
© Icon Sport via Getty ImagesLos argentinos del Racing de Estrasburgo tienen nuevo DT

Apenas 24 horas pasaron desde que Chelsea le arrebató el entrenador a Racing de Estrasburgo, pero desde Francia se movieron rápido para acordar a su reemplazante para que ya se ponga a disposición del plantel que contiene a Valentín Barco y Joaquín Panichelli en sus filas.

Es que, luego de confirmar la salida de Liam Rosenior para tomar el lugar de Enzo Maresca en el conjunto de Londres, el BlueCo (grupo empresario dueño de ambos clubes) encontró al DT que tomará las riendas del conjunto de Alsacia a partir del próximo fin de semana.

Así como sucedió en 2024 con Rosenior, BlueCo optó por un entrenador inglés joven y con nula experiencia fuera de su propia tierra. En este caso, el designado para tomar las riendas del Racing de Estrasburgo será Gary O’Niel, ex entrenador de Bournemouth -donde dirigió a Marcos Senesi- y de Wolverhampton.

Con 42 años, O’Niel tendrá su primera experiencia como técnico fuera de Inglaterra, ya que además de los Cheeries y los Wolves, estuvo en como asistente en las divisiones inferiores de Liverpool en sus primeros pasos tras su retiro. Durante su carrera como futbolista pasó por West Ham, QPR, Bristol City y Norwich City entre otros, desempeñándose como volante central.

Fabrizio Romano confirmando la llegada de O’Niel a RCSA (Captura)

Fabrizio Romano confirmando la llegada de O’Niel a RCSA (Captura)

Al igual que Rosenior, su sistema de juego predilecto es el 3-4-1-2, y pregona un estilo de juego directo y de pases rápidos, por lo que ni Valentín Barco ni Joaquín Panichelli verán grandes cambios de participación y de variantes de estilo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, quien firmó este martes su vínculo a largo plazo con Estrasburgo.

Publicidad

Rosenior reveló cómo cayó en Racing de Estrasburgo su salida rumbo a Chelsea

La reacción de Barco, Panichelli y todo el vestuario de Racing de Estrasburgo a la salida de Rosenior rumbo a Chelsea

ver también

La reacción de Barco, Panichelli y todo el vestuario de Racing de Estrasburgo a la salida de Rosenior rumbo a Chelsea

En sus primeras palabras, tras decidir continuar con sus tareas en Chelsea, el propio Liam Rosenior dio un primer panorama sobre la reacción de los jugadores que hasta hace horas eran sus dirigidos, aunque pareció minimizar el clima de desconcierto y desazón que en realidad se vive en Alsacia.

“Tengo sentimientos encontrados, también tristeza. Estoy emocionado. Este es mi último día, la última vez que voy a despertar siendo entrenador de Estrasburgo. Estoy orgulloso de todo lo que experimenté acá. Los jugadores están muy contentos por mí. Estamos convencidos de que la gente que va a sucederme será muy competente y va a continuar llevando a este club hacia adelante“, señaló.

Y reconoció: “El timing no es perfecto. Viajé ayer junto a Marc (Keller, presidente de Estrasburgo) y David (Weir, director deportivo), no solo para hablar con un club enorme, sino también para ayudar a que este club salga adelante y sea exitoso. Sé que la gente va a decir que es un mal momento para irme“.

Publicidad

A la hora de justificar la decisión de dejar Racing a mitad de temporada para perseguir un objetivo personal, explicó: “No puedo decirle que no a esta oportunidad de dirigir un club y plantel increíbles, que son campeones del mundoTambién puedo volver a casa a ver a mis hijos. No creo que nadie pueda cuestionar lo duro que trabajé para este club o la decisión que tomé para seguir con mi carrera”.

En síntesis

  • Gary O’Niel firmó contrato este martes como nuevo entrenador del Racing de Estrasburgo.
  • Liam Rosenior salió del equipo francés para unirse al Chelsea como director técnico.
  • El grupo BlueCo designó al técnico inglés de 42 años tras su paso por Wolverhampton.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
La reacción de Barco, Panichelli y todo el vestuario de Racing de Estrasburgo a la salida de Rosenior rumbo a Chelsea
Fútbol europeo

La reacción de Barco, Panichelli y todo el vestuario de Racing de Estrasburgo a la salida de Rosenior rumbo a Chelsea

Tras su debut con la Selección Argentina, Joaquín Panichelli volvió al gol y cortó una sequía de dos meses sin convertir
Fútbol Internacional

Tras su debut con la Selección Argentina, Joaquín Panichelli volvió al gol y cortó una sequía de dos meses sin convertir

Fue la figura del Mundial Sub 20, juega en Segunda División y ahora debate su futuro entre Chelsea y Racing de Estrasburgo
Fútbol europeo

Fue la figura del Mundial Sub 20, juega en Segunda División y ahora debate su futuro entre Chelsea y Racing de Estrasburgo

Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo: la postura del jugador y de Boca
Boca Juniors

Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo: la postura del jugador y de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo