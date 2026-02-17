Se confirmó cuál fue el insulto de Almeyda al árbitro de Sevilla vs. Alavés: “Hasta en tres ocasiones”

En la conferencia de prensa posterior al partido entre Sevilla y Deportivo Alavés, Matías Almeyda había negado de manera categórica haber insultado al árbitro Iosu Galech Azpeteguia después de ser expulsado, en un cruce cara a cara que duró varios segundos y llevó al límite los niveles de tensión.

El informe arbitral tampoco hizo mención de un insulto en particular, aunque describió que el DT argentino “se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí (el árbitro), en actitud desafiante e intimidatoria“.

Fue el minucioso análisis de las imágenes que se realizó en el programa español El Día Después lo que permitió transcribir de manera completa el diálogo subido de tono entre Matías Almeyda y el máximo responsable de impartir justicia, lo que podría valerle al entrenador hasta dieciséis partidos de sanción cuando a LaLiga solo le quedan catorce jornadas por disputarse.

Inmediatamente después que el DT recibió una expulsión que generó confusión, se quejó: “El gesto es a los jugadores, no a él. ¿Por qué me echás? ¿Pero por qué? Era al banco, loco”. Almeyda evitó un intento de sus asistentes de sacarlo de la escena y continuó: “¿Por qué carajo me echás? Te equivocaste”.

Hasta Coudet intentó mediar entre Almeyda y el árbitro. (Getty).

Después de esa protesta todavía fueron varios los intentos por calmar al DT, incluso de parte de sus propios dirigidos que fueron acercándose. Lejos de ceder, provocado también por un árbitro al que escuchó decir “se va él o me voy yo”, Almeyda lo enfrentó cara a cara y según se constató en El Día Después le propinó hasta tres veces el mismo insulto: “¡Sos un pendejo!”.

¿Por qué Almeyda podría recibir una sanción de hasta 16 partidos?

Pável Fernández, quien se desempeña como analista arbitral en diferentes medios españoles, enumeró las infracciones reglamentarias que podrían llevar a que Matías Almeyda reciba hasta 16 fechas de suspensión cuando a LaLiga solo le quedan 14 por disputarse.

“Dos partidos, seguro, por la negativa a marcharse del campo, que pueden ser de entre cuatro y seis. Luego, entre cuatro y 12 partidos más por las coacciones, las amenazas… Y claro, ¿qué pasa? Que no le ayuda la reincidencia y tampoco ayudan las declaraciones posteriores al partido”, detalló en TV Sevilla.

Y agregó: “Sería un mínimo de cuatro pero es que nos podemos ir a casi 16 partidos. Entiendo que no van a ser tantos; pero yo creo que como mínimo le van a caer ocho partidos: dos por la tarjeta roja, otros dos por no marcharse del campo y cuatro por las amenazas y coacciones. Eso es lo mínimo que le puede caer”.

