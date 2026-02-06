Es tendencia:
Simeone, maravillado tras el debut con gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid: “Diferente a todos los que tenemos”

El colchonero goleó 5 a 0 por Copa del Rey y su nueva figura se despachó con una gran actuación.

Por Germán Celsan

Simeone se refirió al debut de Lookman en Atlético de Madrid
© Prensa Atlético de MadridSimeone se refirió al debut de Lookman en Atlético de Madrid

Atlético de Madrid volvió a ganar de forma convincente, como desde hace varios partidos no pasaba, y goleó por 5 a 0 al Real Betis, otro formidable equipo de primera divisón, para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El encuentro de este jueves sirvió como debut para las nuevas incorporaciones del mercado invernal: Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y, especialmente, Ademola Lookman.

El Cholo Simeone dialogó con la prensa después del partido y no pudo evitar destacar la actuación del delantero nigeriano, por el cual le pagaron 35 millones de euros al Atalanta: “Sus características hablan por sí solas“, señaló el entrenador argentino, aunque luego se animó a hablar un poco más sobre lo que vio.

Lookman debutó con gol en el 5 a 0 del Atlético de Madrid. (Prensa Atlético de Madrid)

Es un futbolista diferente a todos los que tenemos, especialista en duelos uno contra uno aunque también tiene juego asociativo. Eso nos permite jugar con distintas posiciones”, reconoció Simeone. “Tuvo un impacto muy bueno en el equipo, se sintió bien, ojalá lo podamos ayudar a ser mejor futbolista aún y él a nosotros a crecer como equipo”, completó.

Julián Álvarez no participó en la goleada del Atlético de Madrid

Con la incorporación de Lookman y la vuelta de Griezmann al equipo tras sus molestias musculares, el Atlético de Madrid prescindió de Julián Álvarez en lo que fue triunfo ante Betis. Simeone, consultado al respecto de la decisión de dejar al delantero argentino en el banco y no darle minutos en la jornada del jueves, explicó sus razones.

Julián Álvarez fue suplente y no ingresó ante Betis. (Getty)

Julián no se sintió bien por la noche, hoy vino buscando poder estar, no estaba con fuerza y entendimos que lo mejor era que no empezase”, detalló el Cholo Simeone. Por lo pronto, será un partido más del Atlético de Madrid sin goles de Julián Álvarez, que no convierte desde el 9 de diciembre pasado.

Curiosamente, el Atlético volverá a enfrentar al Betis en el Metropolitano este domingo, aunque lo hará por LALIGA, y allí Julián tendrá una nueva oportunidad de romper con su sequía goleadora.

En síntesis

  • Ademola Lookman debutó en la goleada del Atlético de Madrid por 5 a 0 al Real Betis en Copa del Rey.
  • Diego Simeone destacó el rendimiento de Lookman y aseguró que “es un futbolista diferente” al resto del plantel.
  • Julián Álvarez fue suplente por malestar físico y no marca desde el 9 de diciembre.
germán celsan
Germán Celsan

