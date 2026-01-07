Este miércoles 7 de enero la Real Federación Española de Fútbol desarrolló en su predio ubicado en Las Rozas (en las afueras de Madrid) el sorteo con el que determinó los cruces de los Octavos de Final de la Copa del Rey 2025/2026. Fue ahí cuando el Atlético de Madrid se enteró que se medirá a un equipo histórico que hace 7 temporadas deambula por el ascenso.

Se trata del Real Club Deportivo La Coruña, que tras ubicarse en el puesto 18 de la tabla de posiciones de LaLiga 2017/2018 descendió a la segunda categoría. Incluso, en 2021/2022 retrocedió otra división más (Primera RFEF), de donde recién pudo asomar la cabeza en la campaña 2023/2024 en la que fue campeón y volvió a LaLiga 2.

Por lo que su último mejor momento fue entre las temporadas 1999/2000 y 2001/2002, proceso en el que contó con Lionel Scaloni como una de sus piezas más destacadas y en la que por LaLiga recolectó un título y dos subcampeonatos, además de haber ganado la Copa del Rey y Supercopa de España 2002.

Por eso, el cruce por los Octavos de Final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid de Diego Simeone se pronuncia en La Coruña como la gran oportunidad para volver a pisar fuerte en el país, tras más de 20 años y un cúmulo de malos resultados.

Asimismo, el Depor intentará cortar con un historial desfavorable ante el Atleti de tres derrotas sobre tres enfrentamientos en la competencia en cuestión (Semifinales de las temporadas 91-92 y 98-99 y en los Octavos de Final de la 2003/2004).

Por cierto, el resto de los cruces quedaron conformados de la siguiente manera (todos a disputarse entre el 13 y 15 de enero): Racing de Santander – Barcelona;

Cultura Leonesa – Athletic Club; Albacete – Real Madrid; Burgos – Valencia; Real Betis – Elche; Real Sociedad – Osasuna y Alavés – Rayo Vallecano.

El presente del Atlético de Madrid invita a que el Deportivo La Coruña se ilusione

El Atlético de Madrid de Julián Alvarez alterna buenas con malas en la temporada 2025/2026. Se ubica cuarto en la tabla de posiciones de LaLiga a 11 puntos del líder Barcelona, en tanto que en la UEFA Champions League, de momento, con 12 puntos en el octavo lugar, se está perfilando para quedarse con uno de los cupos directos para los Octavos de Final. En total suma 26 partidos en los que registra 16 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

