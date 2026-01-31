Ante la sequía de Julián Álvarez, Atlético de Madrid gastará 40 millones por un delantero nominado al Balón de Oro

La temporada de Atlético de Madrid no está siendo la esperada. Luego de consolidar a Julián Álvarez como su gran figura en la campaña pasada, el equipo del Cholo Simeone incorporó siete futbolistas en el mercado de pases de mediados de 2025, gastando un total de 175 millones de euros.

Sin embargo, los refuerzos no salieron como el Colchonero esperaba. Giacomo Raspadori ya se marchó, Jonnhy Cardoso tuvo diversas lesiones y ni Matteo Ruggeri, ni Thiago Almada, ni Álex Baena, ni Marc Pubill, ni David Hancko demostraron lo suficiente como para marcar el diferencial que pretendía el equipo de Simeone.

Para colmo, las ilusiones que el pueblo rojiblanco depositaba en Julián Álvarez empezaron a mermar, ya que el argentino atraviesa la peor racha goleadora de su carrera al acumular 11 partidos sin tantos, y su titularidad comenzó a ponerse en duda. De hecho, el Cholo Simeone lo sentó en el banco este sábado ante Levante.

En este contexto, mientras el Atleti sufre la falta de goles de Julián y de sus delanteros en general, luego del empate en 0 ante los valencianos se confirmó que el Cholo está a punto de conseguir su primer refuerzo de este mercado, siendo este un delantero que estuvo nominado a ganar el Balón de Oro: Ademola Lookman.

El ágil centro delantero nigeriano ha interesado en Madrid en reiteradas ocasiones, pero su pase nunca se concretó. Ahora, según informaron Fabrizio Romano y Matteo Moretto, la operación está a punto de cerrarse.

El campeón de Europa League con Atalanta, que supo ser puesto 14° en la entrega del BdO del 2024, sería nuevo refuerzo de Atlético de Madrid a cambio de 40 millones de euros (35 fijos y 5 extra en bonus). Ya sea como competencia o complemento, Julián Álvarez tendrá un nuevo compañero en el ataque colchonero si los detalles finales de la operación se pulen de manera correcta.

La actualidad de Ademola Lookman

El nacido en Londres, pero que representa a Nigeria, no atraviesa su mejor temporada en Atalanta. Hoy por hoy, no es titular, y ha disputado un total de 19 partidos en la campaña, donde anotó 3 goles y dio dos asistencias.

En este mercado ha sido pretendido por Galatasaray, Fenerbahce y Bayer Leverkusen, pero su destino estaría en el Atlético de Madrid si los últimos detalles se acuerdan entre los dos clubes.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, Lookman pasó por Charlton Athletic, Everton, RB Leipzig, Fulham, Leicester City y su actualidad en Atalanta. De concretarse su pase al Colchonero, se daría su primera experiencia en el fútbol español a sus 28 años.

En Atlético de Madrid están alertas a la sequía de Julián Álvarez

Enrique Cerezo, presidente del combinado madrileño, brindó el pasado lunes una rueda de prensa en la que, entre gran variedad de temas, tocó el tópico Julián Álvarez y su situación actual en el equipo del Cholo Simeone.

“Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa. Pero él está luchando todos los días. El otro día ha metido un partidazo increíble. Hablo con él todos los días antes de los partidos. Es un chico fenomenal”, sintetizó Cerezo sobre el presente del argentino.

En la misma línea, transmitió paciencia por su falta de gol en LaLiga: “Ya lo meterá. Tampoco tiene que agobiar metiendo muchos goles. Tiene que meter los que tiene que meter y cuando los tiene que meter. Queda mucha temporada y partidos importantes”.

Por último, tampoco evitó hablar sobre las especulaciones generales del mercado de pases: “Los rumores siempre han existido y existirán. Hay que esperar hasta el final para ver cuál es la solución final. Hay que tener calma y hay que fichar. Las dos cosas. Hay que esperar y tener paciencia porque no es un mercado fácil para fichar. Sí para vender, pero no para fichar”.

